¡¡ºòÇ¯£±£±·î¤Ëµð¿Í¤òÂàÃÄ¤·¤¿¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î³°Ìî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£¶Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¶á¶·¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥³¥¨¤ÏÅìµþ¡¦¶äºÂ¤Ë¤¢¤ë¡Ö£Ú£Å£Ì£Å¡½£Ð£Á£Ò£É£Ó¡Ê¥¼¥ë¥Ñ¥ê¡Ë¡×¤Î¾¦ÉÊ¤È»×¤ï¤ì¤ë¥¯¥í¥³¥À¥¤¥ë³×¤ÎÄ¹ºâÉÛ¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¥·¥Ã¥¯¤Ê»äÉþ»Ñ¤Î¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ò£¶Ëç·ÇºÜ¡£ËÜÊ¸¤Ë¤Ï´¨¤µ¤Ë¿Ì¤¨¤ë´é¤Î³¨Ê¸»ú¤ò£³¤Ä¤Î¤ß¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡³¤³°Ä©Àï¤â»ëÌî¤Ëµð¿Í¤òÂàÃÄ¸å¤Ï¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤Î£±·î£²£¸Æü¤Ë¡Ö£Æ£á£ì£ì¡¥£Ò£é£ó£å¡¥£Ò£ï£ì£ì¡¡£ï£î¡¥¡¡£Ï£î¡¡£ô£ï¡¡£ô£è£å¡¡£î£å£ø£ô¡¡£ã£è£á£ð£ô£å£ò¡¥¡×¤È¼¡¤Ê¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ëÊ¸¾Ï¤ò¼«¤é¤Î¼Ì¿¿¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÆ±¤¸¤¯¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¥ª¥³¥¨¡£Æ±Åê¹Æ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤¨¤¨¡ª¡¡¹Ã»Ò±à¤Î»þ¤«¤é²¶¤ªÁ°¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤ë¤¾¡ª¡¡¶¦¤Ë¶¯¤¯¡¢ÃË¤é¤·¤¯¥ï¥¤¥ë¥É¤ËÀ¸¤¤Æ¼«Ê¬¤ËÅÒ¤±¤è¤¦¤¼¡×¡Ö±þ±ç¤¹¤ë¤è¡ª¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£