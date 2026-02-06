第一三共ヘルスケア「エージーアレルカット」の新CMを2月7日より放映開始―CANDY TUNE出演でアレルギー症状対策をPR
第一三共ヘルスケアは、アレルギー専用点鼻薬「エージーアレルカット」シリーズの新TV-CM「スカッと!」篇を2月7日(土)から全国で放映開始する。
同CMではアイドルグループ「CANDY TUNE」を起用し、花粉による鼻づまりの不快感を“スカッと”解消する様子を表現している。
「エージーアレルカット」は、抗アレルギー成分「クロモグリク酸ナトリウム」をはじめ、複数の有効成分を配合した点鼻薬シリーズで、鼻水や鼻づまりなどアレルギー症状の緩和を目的とした製品。
「エージーアレルカット」
新CMの「スカッと!」篇では、オフィスや就寝前など日常生活のシーンを背景に、つらい鼻づまりが解消されるイメージを描いている。
放映と連動して、CM本編のほかメイキングムービーや日替わりでメンバーが出演する縦型動画も「エージーアレルカット」ブランドサイトで公開される。なお、縦型動画は2月6日(金)より順次公開される予定。
■TV-CM概要
・放送開始日：2月7日(土)
・TV-CM 本編URL
・メイキングURL
・インタビューURL
