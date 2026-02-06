超良血馬の馬名決定に、ＳＮＳ上では様々な反応が寄せられている。

シルクホースクラブは６日、ホームページ上で、現２歳馬の馬名が決定したと発表。そのなかで、Ｇ１・９勝の顕彰馬アーモンドアイの３番子で初の牝馬となる「アーモンドアイの２４」の馬名は「レジューノワール」となった。フランス語で「黒い目」を意味する言葉で、母アーモンドアイの馬名から連想されるものとなった。

父はＧ１・７勝を挙げたこちらも顕彰馬のキタサンブラックで、「１６冠ベイビー」のレジューノワールには、ネット上では、「両親を想起させる良き名前だ〜！！」「なんか、かっこいい馬名！！」「コメダ珈琲を連想してしまった」「素敵な名前をありがとうございます」「なるほどぉ〜〜〜！！☺️❤️❤️❤️」「格好良くて良い馬名だね♪今後の期待が気になる所だね！」「心に刻みました…」「１回はウイポで付けたことのあるような名前だな」「ブラックなアイだね」「何故かルメールにレジューノワールって言って貰うと、めっちゃ発音いいよね！」「ドラマに出演していたのが黒木瞳に目黒蓮⋯ そう来たか！」などのコメントが寄せられている。