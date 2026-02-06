俳優で歌手の福山雅治が５７歳の誕生日を迎えた６日、大阪・なんばパークスシネマで、自身の監督作品映画「ＦＵＫＵＹＡＭＡ ＭＡＳＡＨＡＲＵ ＬＩＶＥ ＦＩＬＭ＠ＮＡＧＡＳＡＫＩ 月光ずっとこの光につながっていたんだ」の舞台あいさつに登壇した。

福山が現れると駆けつけたファンは口々に「ましゃ、おめでとう！」と大絶叫。福山も「ありがとうございます。１９６９年、昭和４４年２月の６日、（生まれたのは）朝方だったと聞いております。５７年間生きて、この日を迎えることができました」と頭を下げた。

ＭＣから大阪の印象を問われると「ゴホン」とせき払い。「誤嚥（ごえん）じゃないですよ。年齢的なもんかなと思いながら」と“アラ還ジョーク”を飛ばした。しかし生成りのセットアップに同色のバスケットシューズ、インナーの白Ｔシャツ姿は年齢を感じさせなかった。

その後はファンの質疑応答に応じた。「大阪から来た“りえぴょん”」と名乗った女性は「家族になろうよ」の場面で号泣したという。「２人こどもがいるんですけど、息子も娘も２月６日生まれ」と涙ながらに話すと会場は驚きに包まれ、福山が「お子様のお名前は」と問うと「凛久（りく、１４）、由愛（ゆあ、１１）」とのこと。この日は参加できなかった２人のために、福山はカメラ目線で「凛久、由愛、お誕生日おめでとうございます」と“逆誕生日プレゼント”を送った。

逆誕プレはこれだけで終わらない。

「皆さんに厚かましいお願いをしてもいいですか。皆さまから誕生日プレゼントをいただきたくてですね。みんなに『ハッピー・バースデー』を歌っていただきたいんです。でも私ね、あした（大阪城ホールで）ライブなんで、歌控えたくて（笑）。僕がギター弾いてみんなで歌うってのでいいですか？」

ここで早くも涙を流す女性ファンも現れた。アコースティック・ギターを手にした福山がアルペジオを奏でると、その女性は大号泣だ。会場の多数を占める女性に合わせた高いコードを設定。「歌控えたくて」はもちろんフリ。１コーラス目は伴奏と歌のリードに徹すると、２コーラス目は自らも一緒に歌って最後は「あ〜りがと〜〜〜！」と美声を披露した。

作品は一昨年１０月１３日に長崎市出身の福山が、同市の大型複合施設「長崎スタジアムシティ」のこけら落としイベントとして、メイン施設「ＰＥＡＣＥ ＳＴＡＤＩＵＭ Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ ｂｙ ＳｏｆｔＢａｎｋ」で開催したフリーライブ「Ｇｒｅａｔ Ｆｒｅｅｄｏｍ」を映画化。この日、全国公開された。