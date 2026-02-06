通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間１１．８％に上昇、週末衆院選控えて
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 11.81 6.59 9.84 7.78
1MO 10.10 6.38 8.59 7.36
3MO 9.81 6.54 8.56 7.50
6MO 9.66 6.70 8.64 7.69
9MO 9.63 6.90 8.73 7.87
1YR 9.51 6.91 8.73 7.92
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 10.27 11.57 8.95
1MO 9.14 10.11 8.31
3MO 9.20 9.74 8.27
6MO 9.37 9.74 8.28
9MO 9.50 9.89 8.34
1YR 9.48 9.87 8.31
東京時間16:37現在 参考値
ドル円１週間ボラティリティーは１１．８％に上昇。１カ月も１０％台に乗せている。今週末の衆院選を控えて、短期的な相場変動に備える動きとなっている。短期から長期にかけて順次に水準が低下する、変動警戒型のボラティリティー曲線となっている。
