通貨オプション　ボラティリティー 　ドル円１週間１１．８％に上昇、週末衆院選控えて

　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　11.81　6.59　9.84　7.78
1MO　10.10　6.38　8.59　7.36
3MO　9.81　6.54　8.56　7.50
6MO　9.66　6.70　8.64　7.69
9MO　9.63　6.90　8.73　7.87
1YR　9.51　6.91　8.73　7.92

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　10.27　11.57　8.95
1MO　9.14　10.11　8.31
3MO　9.20　9.74　8.27
6MO　9.37　9.74　8.28
9MO　9.50　9.89　8.34
1YR　9.48　9.87　8.31
東京時間16:37現在　参考値

　ドル円１週間ボラティリティーは１１．８％に上昇。１カ月も１０％台に乗せている。今週末の衆院選を控えて、短期的な相場変動に備える動きとなっている。短期から長期にかけて順次に水準が低下する、変動警戒型のボラティリティー曲線となっている。