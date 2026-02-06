豊後大野警察署

大分県豊後大野市に住む40代の男性が特殊詐欺で約86万円の被害にあったことがわかりました。

警察によりますと男性は2月2日にスマートフォンで、副業を紹介しているサイトにアクセスしました。そして掲載されていたLINEアカウントを登録したところ、女性を名乗る者から「動画を見るだけで報酬がもらえる。動画のスクリーンショットを送ると報酬がもらえる」などとメッセージが届きました。

そして報酬を受け取るためのアプリをインストールするように指示され、男性はアプリをインストール。指定された動画をスクリーンショットし、その画像を送信、報酬として男性は電子マネーを受け取りました。

翌日の2月3日、男性は「特別な仕事がある。仕事は指定した金額を入金して、決められた操作をすれば支払金と賞与が返金される」などと説明され、指定された口座に合計4回にわたり現金を振り込み、約86万円をだまし取られる被害にあったということです。

警察は「インターネット上での儲け話は詐欺を疑って。怪しいと思ったときはすぐに家族や警察に相談してほしい」と注意を呼び掛けています。