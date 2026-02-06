“ミュージカル界のプリンス”で知られる俳優の井上芳雄が、旅バラエティ番組『朝だ！生です旅サラダ』（ABCテレビ）に初登場し、ギターの伴奏で生歌唱！ 彼に続いて、WEST.の茺田崇裕も同じ曲をアレンジして歌い、それぞれのファンが「伝説回確定案件」「朝から眼福と耳福」などと歓喜した。

ミュージカルを中心に活躍している井上は、2024～2025年度放送のNHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』への出演で話題になったことが記憶に新しい。『朝だ！生です旅サラダ』のロケで井上が訪れた長野県松本市は、昔から楽器作りが盛んで、⾳楽文化が発展したことから“楽都”と呼ばれている。松本の手作りギター工房にやってきた井上は、同工房のギターを愛用する男性ギタリストの伴奏で歌うことになった。

井上がチョイスしたのは、名曲『見上げてごらん夜の星を』だ。ギタリストが奏でる心地よいクラシックギターの音色と、井上の優しく温かい歌声は相性がピッタリ。美しいコラボ演奏を工房の職人は、「素晴らしいです」「初めてやったとは思えない2人」と称賛し、うっとり聴き入った。

VTRを見ていたタレントの勝俣州和らスタジオ一同も、「井上くんの優しい声とあのギターの音色がすごく合っていたよね！」「癒しのCDを出してほしいわ！」と惚れ惚れ。井上が今回演奏したギタリストと「デュオコンサートで全国を回りたい」と語ると、勝俣は「めっちゃいいと思う！」「至急全国ツアー組んでください。行きますから！」とハイテンションになった。

なお、井上の旅VTRは、1月31日に生放送された『朝だ！生です旅サラダ』で公開された。同放送回では、リポーターの茺田が中継先の鹿児島県鹿児島市で、『見上げてごらん夜の星を』ならぬ『見上げてごらん朝の空を』を歌う一幕も！ 名物のカンパチを抱いて、井上に負けじと美声を披露する茺田に、スタジオ一同は笑いが止まらなかった。

X上も、「私も癒しのCD出してほしいです」「芳雄さんの美しい歌声、おいしそうなお食事にお酒。素敵なお宿。朝から眼福と耳福でした」「芳雄さんの美声に加え茺ちゃんの美声も聴けて嬉しい」「今日の旅サラダはもう伝説回確定案件 井上芳雄さんの神歌声＋茺ちゃんの無邪気なリアクション＋絶品カンパチ＝完璧な土曜朝」などと大盛り上がりだった。

