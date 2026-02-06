英国の東洋学者アーサー・ウェイリー（１８８９〜１９６６）が約１００年前に英訳出版した紫式部の源氏物語を逆翻訳し、日本語版を出版した俳人の毬矢（まりや）まりえさん、詩人の森山恵さん姉妹の対談イベントが２月１４日、東京の世田谷文学館で開かれる。

同館で開催中のドナルド・キーン展の関連イベントだ。現代日本語によみがえったウェイリー版源氏の世界観や魅力、新たな発見などについて豊富なエピソードを交えながら紹介する。

「面白すぎる」「とてもエキサイティング」

「面白すぎる。登場人物たちが生き生きと動き出したんです」。姉の毬矢さんは、ウェイリー版源氏を数十年前に初めて読んだ時の印象をそう振り返る。二つ年下の森山さんが続けた。「とてもエキサイティングでわくわくしました。最後まで飽きることはありませんでした」。姉妹は１月、東京の自宅でインタビューに応じた。

２人は、源氏物語の大ファンだ。幼い頃は百人一首のかるたで遊び、日本の作家らによる源氏も読んできた。英語も堪能な２人はある日、ウェイリー版源氏の味わいを、姉は俳人、妹は詩人としての経験を生かして翻訳し、日本の人たちに届けたいと思った。そして、２０１６年から３年半がかりで全訳し、１９年までに全４冊を刊行した。

ウェイリーの流麗な筆致は、美しい文体の日本語によみがえった。日本語版の光源氏は、「シャイニング・プリンス」と表現されている。天から舞い降りてきたような光り輝く存在だ。瀬戸内寂聴さん（２０２１年死去）らから高く評価された作品は、今も版を重ねている。

ドナルド・キーンと源氏物語との縁

語学の天才であったウェイリーは、勤務していた大英博物館で源氏物語の一帖「須磨」の一場面を描いた浮世絵との出会いを機に、平安時代中期に書かれた源氏物語を読み、独力で翻訳。１９２５年から３３年にかけて全６巻を刊行した。

ドナルド・キーンさん（２０１９年、９６歳で死去）も、ウェイリー版源氏に心酔した一人だ。キーンさんは、米コロンビア大学の学生だった１９４０年秋にニューヨークの書店でたまたま手に取ったウェイリー版を耽読（たんどく）した。戦争の描かれていない源氏物語は、欧州で拡大しつつあった戦争を嫌っていたキーンさんに救いの手を差しのべてくれた。キーンさんは自伝にこう記している。

「私は、『源氏物語』に心を奪われてしまった。アーサー・ウェイリーの翻訳は夢のように魅惑的で、どこか遠くの美しい世界を鮮やかに描き出していた」

その出会いは、キーンさんが戦後、日本文学研究の道を歩む礎の一つになった。

ベストセラーになったウェイリー版源氏の魅力

ウェイリー版源氏は刊行されるや、当時の文壇に旋風を巻き起こした。「日本の一大傑作」などと数々の書評で取り上げられ、ベストセラーになった。フランス語やイタリア語などにも重訳された。文学作品としての質の高さだけでなく、１１世紀の日本に和歌を通じて気持ちを伝え合う貴族文化があったことを、欧州の人々に知らしめた。

詩人でもあったウェイリーは、西洋の読者に理解されやすいよう言葉や表現に様々な工夫を凝らしている。例えば、大洪水という意味の「deluge」。嵐が吹き荒れる須磨にいた源氏のもとに、都からの使者が到着した場面。ウェイリーは、一般的な「flood」ではなく、「deluge」を使った。毬矢さんは「旧訳聖書のノアの洪水のように、天変地異をもたらすような大洪水を西洋の読者にイメージさせたと思います」と話した。

英国は当時、ビクトリア朝が終わり、第一次大戦を経た時代の転換期にあった。文学の世界でもビクトリア朝時代の型と原則に縛られた閉塞（へいそく）感を破り、「意識の流れ」と呼ばれる人間心理を描写する手法が始まった頃だったという。だが、１１世紀の日本にすでに、当時の欧州の文学者たちが目指した物語が存在していたことは、欧州で衝撃的に受け止められたという。

現代に届けるための「らせん訳」

「源氏物語の翻訳は、１０年かかる仕事だと言われましたが、私たちは翻訳作業に没入して３年半でやり終えました。だから、短い方なんですよ」と、森山さんは語った。

翻訳は、２人で分担したのではなく、それぞれが全訳したという。しかも、パソコンは使わずにノートに書き込んでいった。これを交換し、相手の翻訳に修正を入れることを繰り返した。ノートは数十冊になり、最後は２人で議論して一つにまとめたという。

姉妹の源氏物語では、一般的な漢字の読み方だけでなく、現代日本人にイメージしにくい言葉を理解しやすいようにルビに工夫を凝らしている。例えば、御八講に「エイト・リーディングス」とカタカナ表記した英語のルビをふったり、ワードローブのレディに「更衣」と漢字のルビをふるなどだ。これによって、簡単な英語がわかる読者は容易にイメージできるようになった。

「紫式部の源氏、ウェイリーの源氏、私たちの源氏は、同じ源氏物語であってもそれぞれの魅力や新たな発見があります」と、毬矢さんは話す。ウェイリー版を和訳した２人の作品は、紫式部の源氏物語とも異なる。そこには、ウェイリーによって欧州の文化と約１００年という時間が加わっているからだ。

２人は、これを「らせん訳」と名付けた。「らせんを描くように、新しい次元へと展開している。そうやって１０００年前の源氏物語が今の人々に読み継がれ、作品が生きていくのだと思っています」。２人は声をそろえて、力を込めた。

２人の対談は、午後２時から。参加費５００円。先着順（定員１００人）で当日正午から、世田谷文学館で販売する。（編集委員 森太）