Netflixで1月16日より配信中の韓国ドラマ『今日から“ニンゲン”に転身しました』。NetflixグローバルTOP10での週間ランキングでは、6位（非英語圏／1月26日～2月1日）と世界の視聴者の支持を受けている。（※）

本作は、韓国ドラマ界の人気ジャンルとして確立している「九尾狐（クミホ）もの」だ。韓国の伝承に登場する“9本の尾を持つ九尾狐”をモチーフに、人外と人間の境界線に苦しみながら、愛や生きる時間の非対称性を描く、ファンタジードラマの王道ジャンル。2010年に『僕の彼女は九尾狐』で「シン・ミナシンドローム」、2020年に『九尾狐＜クミホ＞伝～不滅の愛～』で妖艶なイ・ドンウク、2021年に『九尾の狐とキケンな同居』でチャン・ギヨンの「オルシン旋風」と、定期的に数々のヒット作を生んできた“九尾狐もの”の系譜に連なりながら、本作はMZ世代の価値観を取り入れ、新たなアップデートを試みている。

本作で主演を務めるのは、キム・ヘユン。2012年、高校1年生のときに端役でドラマ出演後、翌2013年に正式デビュー。以降、『星から来たあなた』（2013年）や『トッケビ～君がくれた愛しい日々～』（2016年）などの有名作品に端役として出演を重ね、経験値を着実に蓄えていく。そして、2018年『SKYキャッスル～上流階級の妻たち～』の優等生カン・イェソ役で一躍注目を浴び、その確かな演技力が広く知られるようになる。

その後、『偶然見つけたハル』（2019年）でのロウンとの身長差ロマンスで視聴者の心を掴み、2024年、ビョン・ウソクと共演した『ソンジェ背負って走れ』が爆発的な支持を集めた。恋に揺れる表情や、不器用な感情の機微を丁寧にすくい取る演技は、多くの視聴者の共感を呼び、キム・ヘユンは“ラブコメ女王”と呼ばれる存在へと歩みを進めていった。本作では、ウンホ役として、韓国のMZ世代の価値観を反映させた現代的なキャラクターの「九尾狐」へとアップデートした姿を見せている。

キム・ヘユン演じる九尾狐のウンホと恋に落ちるのは、モデル出身のロモン。ロモンは、本名のパク・ソロモンとして子役活動を重ねたのち、『僕たちの復讐ノート』（2017年）で主演を務め、2022年に『代理リベンジ』『今、私たちの学校は…』で注目を浴びる。本作では、突然現れた九尾狐に、人生を大きく狂わされるサッカー選手カン・シヨル役を演じている。

※以下、『今日から"ニンゲン"に転身しました』第1話～第6話までの内容に触れています

物語は、キム・ヘユン演じるウンホが、妙香山で善行を積み、人間になるための修行をしていた過去から始まる。ウンホは、共に1000年ものあいだ修行し、姉のように慕っていた九尾狐が先に人間となり、数々の苦労の末に静かに亡くなっていく姿を目の当たりにする。ウンホは、「人間の生は限りなく脆く、幸福は簡単に壊れる。生は苦であり、死は常にそばにある」と人間になることを恐れ、善行をやめた。

1000年を生き、指を鳴らすだけで思いのままに人や物、時間までもを操ることができる九尾狐のウンホ。そんなウンホは、富裕層の人間を顧客に、彼らの欲を満たすことで、法外な対価を受け取り、贅沢三昧の暮らしをしていた。ウンホが恐れるのはただ一つ。善行をしてうっかり人間になるなんてまっぴらごめんだということ。ウンホから見た人間は、100年程度の人生しか持たず、不条理や理不尽な環境を耐え忍び、苦労を重ねた末に、痴呆で全てを忘れて亡くなっていくというものだ。優雅なウンホの暮らしとは対照的に描かれる人間界の暮らしの悲惨さが、ウンホの恐れと、そこまでしてなぜ人間になりたいのかという疑問を抱かせる。

そんなある日、ウンホは、高校生のサッカー選手カン・シヨル（ロモン）と出会う。シヨルの未来を視たウンホは、富裕層にはなれないと彼への興味をなくす。しかし、ウンホが顧客のクムスグループ常務、イ・ユン（チェ・スンユン）の要望を叶えたことで、シヨルの未来が変わってしまう。ここで、シヨルの友人の名前が、「ヒョン・ウソク」なのに思わず頬が緩む。『ソンジェ背負って走れ』のビョン・ウソクをもじる遊び心が韓ドラらしい。

9年の月日が流れ、ウンホは、人間にならないように善行と悪行のバランスに気をつけて暮らしていた。しかし、再会したシヨルと人気サッカー選手のヒョン・ウソク（チャン・ドンジュ）の未来が入れ替わり、ウンホは、シヨルを助けようと大きな善行をしてしまう。ウンホは、善と悪のバランスが崩れて人間に転身してしまい、道力を失う。彼女はシヨルと協力し、九尾の狐に戻ろうとする中で、亡くなった九尾狐にそっくりの八尾狐のクムホ（イ・シウ）に出会う。

本作は、九尾狐ドラマの定番である「人間になりたい」というテーマを反転させ、「人間になりたくない」狐を主人公に、韓国のMZ世代的感性を描く。“映え”を意識したスイーツが登場するなど、その世界観はまるでInstagramの画面のように軽やかだ。

一方で、ウンホの目を通して人間社会の「負」の側面も描き出す。警察署内の大勢の犯罪者や、ホテルでの豪華なビュッフェと対比し、裏方で働く末端の従業員の姿を生々しく映し出す。ウンホは、亡くなった姉のような九尾狐を思い出し、よく似た顔のクムホに、人間になってほしくなかったのだ。しかし、クムホは、「これまで幸せだとも不幸だとも感じなかった。短くても強烈な瞬間に振り回されてみたい」と告げる。

キム・ヘユンがウンホとして、心の奥底で強烈に抱えてきた「孤独」と「恐怖」を演じるその芝居は圧巻だ。キム・ヘユンは、今にも零れてしまいそうな、表面張力いっぱいに張り詰めた水がせり上がるような芝居を見せる。

『SKYキャッスル～上流階級の妻たち～』のイェソ役では、上流家庭に生まれながら、エリートとして負けられない競争を強いられ、受験戦争から零れ落ちる恐怖を体現していたキム・ヘユン。『偶然見つけたハル』では、消えそうな架空の世界に慄き、『ソンジェ背負って走れ』では、推しの命の灯が消えてしまうのではないかと恐れる。キム・ヘユンは、その恐怖と慄きをたたえた眼差しの奥に、精いっぱいの強がりと、希望に向かって走ろうとする強い意志を秘めているのだ。

最後に、キム・ヘユンとロモンの胸キュン場面にも触れておきたい。韓ドララブコメの定石である相手役のシャワーシーンや、ヒロインがつまずいて抱きとめられる瞬間のときめき、さらには突然差し込まれるサスペンスなど、観る者を安堵させたり戸惑わせたりする“韓ドラあるある”が、本作にも随所にちりばめられている。自信過剰なキャラクターとして登場したシヨルも、物語が進むにつれて変化を見せ、ウンホへの配慮が次第に恋へと転化していく様子も描かれていく。現代版にアップデートされた九尾狐のウンホは、シヨルへの恋心を抱き、「人間になりたい」と思えるようになるのだろうか。

（文＝にこ）