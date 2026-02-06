百年構想リーグの開幕を前に滑り込み!新加入、特別指定や2種登録選手を追加登録!神戸は武藤嘉紀らの登録ポジションを変更
Jリーグは今週末に開幕する明治安田百年構想リーグを前に、選手に追加登録を大量に発表している。
入団が内定する特別指定選手や2種登録選手が多いが、セレッソ大阪が獲得した新外国人選手のFWクシニ・イェンギや、アビスパ福岡に加入したU-21日本代表FW道脇豊らの登録も完了している。
また海外移籍をすることになった京都サンガF.C.の原大智や、湘南ベルマーレのポープ・ウィリアム、ジュビロ磐田の倍井謙の登録が抹消されている。
なお、ヴィッセル神戸は武藤嘉紀をMFからFWに、佐々木大樹をMFからFWに、橋本陸斗をFWからMFにそれぞれ登録ポジションを変更している。
■J1
FC町田ゼルビア
99 FWイェンギ
横浜F・マリノス
41 MF松村晃助(法政大、特別指定)
ヴィッセル神戸
57 DF入江羚介(順天堂大、特別指定)
サンフレッチェ広島
DF太田大翔(2種)
FW高橋成海(2種)
MF野口蓮斗(2種)
DF森井莉人(2種)
V・ファーレン長崎
11 FWノーマン・キャンベル
ジェフユナイテッド千葉
46 DF齋藤隼士(2種)
47 MF伊藤暖(2種)
FC東京
25 FW小湊絆(法政大、特別指定)
51 GK渡邊麻舟(2種)
52 GK新堀恵太(2種)
東京ヴェルディ
24 MF仲山獅恩
セレッソ大阪
99 FWイェンギ・クシニ
ファジアーノ岡山
5 MF小倉幸成(法政大、特別指定)
アビスパ福岡
21 GK松山健太
27 FW道脇豊
41 GK藤田和輝
55 MF前田快(神奈川大、特別指定)
56 DF坂井悠飛(福岡大、特別指定)
■J2
北海道コンサドーレ札幌
19 MFティラパット
ベガルタ仙台
38 GK渡邊航聖(2種)
いわきFC
16 MF荒木仁翔
32 FWオウイエ・ウイリアム
栃木シティ
18 MF加藤大
RB大宮アルディージャ
20 FW日高元
42 FW中島大翔(2種)
44 DF木寺優直(2種)
46 DF井芹響輔(2種)
横浜FC
50 GK山岸克斗(2種)
カターレ富山
15 FW坪井清志郎
20 MFチョン・ウヨン
21 GK寺門陸
25 DF安光将作
42 FWキム・テウォン
77 MF香川太朗(東海学園大、特別指定)
99 GK原田岳
ジュビロ磐田
29 DF桑原航太(関西大、特別指定)
FC今治
19 FW古山兼悟
20 DFロドリゴ・ソウザ
サガン鳥栖
42 FW合戸晴矢(福岡大、特別指定)
46 GKエジケ唯吹ヴィンセント(2種)
47 MF伊澤璃来(2種)
■J3
FC岐阜
51 GK菅沼一晃
FC大阪
30 GK韓峻領
高知ユナイテッドSC
17 GK猪瀬康介
FC琉球
26 FWカル・ジェニングス
46 MF池田廉
入団が内定する特別指定選手や2種登録選手が多いが、セレッソ大阪が獲得した新外国人選手のFWクシニ・イェンギや、アビスパ福岡に加入したU-21日本代表FW道脇豊らの登録も完了している。
また海外移籍をすることになった京都サンガF.C.の原大智や、湘南ベルマーレのポープ・ウィリアム、ジュビロ磐田の倍井謙の登録が抹消されている。
■J1
FC町田ゼルビア
99 FWイェンギ
横浜F・マリノス
41 MF松村晃助(法政大、特別指定)
ヴィッセル神戸
57 DF入江羚介(順天堂大、特別指定)
サンフレッチェ広島
DF太田大翔(2種)
FW高橋成海(2種)
MF野口蓮斗(2種)
DF森井莉人(2種)
V・ファーレン長崎
11 FWノーマン・キャンベル
ジェフユナイテッド千葉
46 DF齋藤隼士(2種)
47 MF伊藤暖(2種)
FC東京
25 FW小湊絆(法政大、特別指定)
51 GK渡邊麻舟(2種)
52 GK新堀恵太(2種)
東京ヴェルディ
24 MF仲山獅恩
セレッソ大阪
99 FWイェンギ・クシニ
ファジアーノ岡山
5 MF小倉幸成(法政大、特別指定)
アビスパ福岡
21 GK松山健太
27 FW道脇豊
41 GK藤田和輝
55 MF前田快(神奈川大、特別指定)
56 DF坂井悠飛(福岡大、特別指定)
■J2
北海道コンサドーレ札幌
19 MFティラパット
ベガルタ仙台
38 GK渡邊航聖(2種)
いわきFC
16 MF荒木仁翔
32 FWオウイエ・ウイリアム
栃木シティ
18 MF加藤大
RB大宮アルディージャ
20 FW日高元
42 FW中島大翔(2種)
44 DF木寺優直(2種)
46 DF井芹響輔(2種)
横浜FC
50 GK山岸克斗(2種)
カターレ富山
15 FW坪井清志郎
20 MFチョン・ウヨン
21 GK寺門陸
25 DF安光将作
42 FWキム・テウォン
77 MF香川太朗(東海学園大、特別指定)
99 GK原田岳
ジュビロ磐田
29 DF桑原航太(関西大、特別指定)
FC今治
19 FW古山兼悟
20 DFロドリゴ・ソウザ
サガン鳥栖
42 FW合戸晴矢(福岡大、特別指定)
46 GKエジケ唯吹ヴィンセント(2種)
47 MF伊澤璃来(2種)
■J3
FC岐阜
51 GK菅沼一晃
FC大阪
30 GK韓峻領
高知ユナイテッドSC
17 GK猪瀬康介
FC琉球
26 FWカル・ジェニングス
46 MF池田廉