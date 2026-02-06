　Jリーグは今週末に開幕する明治安田百年構想リーグを前に、選手に追加登録を大量に発表している。

　入団が内定する特別指定選手や2種登録選手が多いが、セレッソ大阪が獲得した新外国人選手のFWクシニ・イェンギや、アビスパ福岡に加入したU-21日本代表FW道脇豊らの登録も完了している。

　また海外移籍をすることになった京都サンガF.C.の原大智や、湘南ベルマーレのポープ・ウィリアム、ジュビロ磐田の倍井謙の登録が抹消されている。

　なお、ヴィッセル神戸は武藤嘉紀をMFからFWに、佐々木大樹をMFからFWに、橋本陸斗をFWからMFにそれぞれ登録ポジションを変更している。

　

■J1

FC町田ゼルビア

99 FWイェンギ

横浜F・マリノス

41 MF松村晃助(法政大、特別指定)

ヴィッセル神戸

57 DF入江羚介(順天堂大、特別指定)

サンフレッチェ広島

DF太田大翔(2種)

FW高橋成海(2種)

MF野口蓮斗(2種)

DF森井莉人(2種)

V・ファーレン長崎

11 FWノーマン・キャンベル

ジェフユナイテッド千葉

46 DF齋藤隼士(2種)

47 MF伊藤暖(2種)

FC東京

25 FW小湊絆(法政大、特別指定)

51 GK渡邊麻舟(2種)

52 GK新堀恵太(2種)

東京ヴェルディ

24 MF仲山獅恩

セレッソ大阪

99 FWイェンギ・クシニ

ファジアーノ岡山

5 MF小倉幸成(法政大、特別指定)

アビスパ福岡

21 GK松山健太

27 FW道脇豊

41 GK藤田和輝

55 MF前田快(神奈川大、特別指定)

56 DF坂井悠飛(福岡大、特別指定)

■J2

北海道コンサドーレ札幌

19 MFティラパット

ベガルタ仙台

38 GK渡邊航聖(2種)

いわきFC

16 MF荒木仁翔

32 FWオウイエ・ウイリアム

栃木シティ

18 MF加藤大

RB大宮アルディージャ

20 FW日高元

42 FW中島大翔(2種)

44 DF木寺優直(2種)

46 DF井芹響輔(2種)

横浜FC

50 GK山岸克斗(2種)

カターレ富山

15 FW坪井清志郎

20 MFチョン・ウヨン

21 GK寺門陸

25 DF安光将作

42 FWキム・テウォン

77 MF香川太朗(東海学園大、特別指定)

99 GK原田岳

ジュビロ磐田

29 DF桑原航太(関西大、特別指定)

FC今治

19 FW古山兼悟

20 DFロドリゴ・ソウザ

サガン鳥栖

42 FW合戸晴矢(福岡大、特別指定)

46 GKエジケ唯吹ヴィンセント(2種)

47 MF伊澤璃来(2種)

■J3

FC岐阜

51 GK菅沼一晃

FC大阪

30 GK韓峻領

高知ユナイテッドSC

17 GK猪瀬康介

FC琉球

26 FWカル・ジェニングス

46 MF池田廉