OMデジタルソリューションズ株式会社は、山を愛するハイカーのためのイベント「HIKER’S SUMMIT」を3月28日（土）に開催する。会場は東京たま未来メッセ（東京・八王子）。

OM SYSTEMのカメラやレンズを体験できるイベント。山歩きとの相性の良さをアピールする同ブランドが、アウトドアライフの魅力を伝える。

写真家やハイカーによるトークセッションも実施。“この日・この場所だからこそ聞けるエピソード”をリアルの場で披露するという。また、登壇者と交流できる「コミュニティスペース」も用意しており、例えば山に入るときの装備について実際にザックの中身をみながらフリートークするといった機会もあるとしている。

そのほかアウトドアメーカーなどの販売ブースも用意する。

来場特典として、先着で「KESHIKI-NOKOSHI オリジナルステッカー」をプレゼント。さらにアンケートに回答すると「OM SYSTEM OM-5 Mark II サンドベージュカラーオリジナルチャーム」ももらえる。プレゼントはなくなり次第終了。

KESHIKI-NOKOSHI オリジナルステッカー

OM SYSTEM OM-5 Mark II サンドベージュカラーオリジナルチャーム（イメージ）

イベント名

HIKER’S SUMMIT



開催日時

2026年3月28日（土）10時00分～17時00分



会場

東京たま未来メッセ D展示室 （東京都八王子市明神町3-19-2）

主なコンテンツ

出展ブース

OM SYSTEM カメラ・レンズのハンズオン体験 アウトドアメーカーや関連企業の販売ブース 山を愛するハイカーや写真家たちによるトークショー トークショー登壇者やYAMAPフォトコン受賞者による作品展示 「イヌワシストア」によるコーヒー＆焼き菓子POP UP出店

ACTIBASE、イヌワシストア、Foxfire、MILLET、YAMAP、山と渓谷社、ランドネ