ザクザク食感で大満足！ ホットケーキミックスで作る「ザクホロスコーン」
【画像を見る】オーブンなしでスコーンやグラタン風スイーツが作れる！
SNSで数多くのレシピを発信し、その中でも節約・時短レシピが好評のyuchiさん。使用食材が少ないレシピがとくに人気で、「作りやすい」「記念日に作りたい」など話題となり、多くのフォロワーに支持されています。
今回は、そんなyuchiさんによる「3食材レシピ」をご紹介。疲れ果てた平日を乗り切るすぐでき超簡単レシピは、誰が作ってもおいしくできて値上げにも負けないものたちばかりです。
※本記事はyuchi著の書籍『ラクすぎなのにメチャおいしい 材料たった3つのおサボりごはん Nadia Collection』から一部抜粋・編集しました。
■ザクホロスコーン
ザクザク食感で大満足！
材料（6個分）
ホットケーキミックス……150g
米油……大さじ2
調整豆乳……40ml
チョコチップ……適宜
作り方
1 ボウルにホットケーキミックスを入れ、米油を加えて混ぜる。
2 豆乳を加えて混ぜ、ひとまとまりにし、お好みでチョコチップを加えて混ぜる。
3 クッキングシートの上で厚み1cmほどに丸く整え、6等分に切る。
4 170度に予熱したオーブンに3を並べ、15分焼く。
Memo
チョコチップを入れる場合は、30gほどが目安。メープルシロップやはちみつをかけてもおいしいです。
■レシピを参考にするときは
・レシピで紹介する3つの食材の中に、調味料、お好みで仕上げに散らすトッピング、主食となるごはんや麺類、彩りのために添える野菜などは含みません。
・電子レンジやオーブントースターなどの調理家電の加熱時間は、お使いの機種やメーカーにより異なります。レシピの時間を目安に、様子を見ながら調節しましょう。
※本記事はyuchi著の書籍『ラクすぎなのにメチャおいしい 材料たった3つのおサボりごはん Nadia Collection』から一部抜粋・編集しました。