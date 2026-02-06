ミラノ・コルティナオリンピックの開幕が明日に迫るなか、スノーボード男子ハーフパイプに出場する2人の県勢選手が意気込みを語りました。



これまで3大会連続でオリンピックに出場し、4年前の北京オリンピックでは悲願の金メダルを手にした村上市出身の平野歩夢。2大会連続の金メダルに期待がかかるなか、1月17日にスイスで行われたワールドカップで転倒。複数箇所の骨折と打撲の診断を受け、出場が危ぶまれていました。



しかし、1月20日に全日本スキー連盟から平野のオリンピック出場が発表されました。



平野は5日、連盟を通じて「今まで積み重ねてきたものを信じて、あとは自分らしい滑りをするだけという気持ちです。自分らしい滑りをお見せできるよう、いま持てる力を出し切りたい」とコメントを発表しています。





また、妙高市を拠点に活動している山田琉聖は、5日オンライン会見に臨み意気込みを語りました。



■山田琉聖選手

「新潟ではオフシーズンに重点的に練習して、そういうトレーニングが(オリンピック出場に)つながったと思う。出身は北海道だが、(妙高の方々が)迎え入れてくれた。一緒にお祝いしてくれたのはうれしい気持ちで、その人たちへの恩返しの気持ちで大会で良い結果を出したい。」



自身初のオリンピックー

オリジナルのスタイルを貫きます。



■山田琉聖選手

「自分の持ち味である人と被らない独創的なルーティンがオリンピックの決勝でできたらいい。」



スノーボード男子ハーフパイプは、日本時間12日(木)に予選、14日(土)に決勝が行われる予定です。