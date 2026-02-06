県内は強い寒気の影響で8日(日)にかけて、山沿いだけでなく平地でも大雪の可能性があります。加茂市では、雪下ろし中とみられる事故が発生し、男性が死亡しました。



6日午後1時半ごろの妙高市関山では再び雪が降り始めました。6日午前中は所々で雨が降りましたが、午後は気温が下がり雪に変わりました。



◆積雪の深さ(6日午後4時現在)

魚沼市守門 258cm

十日町市 214cm

妙高市市関山 120cm

長岡市 94cm

などとなっています。



8日(日)にかけては非常に強い寒気が流れこみ、県内は山沿いだけでなく平地でも再び大雪になるところがありそうです。



◆24時間予想降雪量［大雪のピークとなる7日(土)夜～8日(日)夕方まで・多いところ］

平地 50cm

山沿い 70cm



気象台は、とくに8日(日)は【警報級の大雪】になる可能性があるとして、交通障害に注意・警戒を呼びかけています。





一方、加茂市では5日、自宅敷地内で倒れている男性が発見され、病院に運ばれましたが死亡しました。警察は、雪下ろし中に転落した可能性があるとみて調べています。





◆大雪のピークになる8日(日)の寒気予想

県内付近には大雪の目安になる寒気よりも、さらに強い寒気が流れ込む見通しです。このため、8日(日)にかけて平地でも大雪になりそうです。



◆24時間予想降雪量［7日(土)夜～8日(日)夕方まで・最大］

平地 50cm

山沿い 70cm



ただ、8日(日)前後（土曜と月曜）も雪は降るため、トータルの降雪量はこれ以上になります。【警報級の大雪】になる可能性もあるため、土日は外出を控えてください。



ただ、やむを得ず移動が必要な場合は、車の中にスコップやロープ・暖を取れるもの・非常食・簡易トイレなどを必ず備えてください。



とくに、上越と中越は【災害級の大雪】のおそれがありますので、最大限の備えをするようにしてください。