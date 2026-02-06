アイドルグループAKB48の県出身メンバー丸山ひなたさんらが、入院中の子どもとその家族が利用できる滞在施設を訪れ支援を呼びかけました。



AKB48の丸山ひなたさんと大賀彩姫さんが訪れたのは『ドナルド・マクドナルド・ハウスにいがた』です。この施設は、病気の子どもに付き添う家族が自宅と病院が離れている場合などに利用できる滞在施設で、心身や経済的な負担を軽減する役割を担っています。



2人は、施設の利用者のためにおにぎりを作ったほか、クレヨンなどを寄付しました。また、絵を描くことが得意な丸山ひなたさんは、自身が描いたイラストを送りました。



■AKB48 丸山ひなたさん

「本当にほんわかしてもらいたいので、私もほんわかした気持ちで描いた。楽しいなと思いながら描いたので、その気持ちが見た人に伝わるといい。」



■AKB48 大賀彩姫さん

「自分にできる小さなことからでもいいので、私たちと一緒にこのハウスやハウスを利用している子どもたちを元気づけるために、協力してくださるとうれしい。」



『ドナルド・マクドナルド・ハウス』は全国に12カ所あり、運営費用はすべて寄付でまかなわれています。