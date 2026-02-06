あす2月7日（土）よる11時〜11時30分 日本テレビ系で放送「Google Pixel presents ANOTHER SKY」のゲストはゆりやんレトリィバァ。映画の聖地であり、エンターテインメントの街 アメリカ・ロサンゼルス。この地に拠点を移して1年。ゆりやんレトリィバァは今、何をしているのか？ゼロから夢に挑む彼女の現在に密着する。

■客席わずか15人…「自腹で5ドル」からの再スタート

彼女が向かった先は現地のコメディクラブ。かつて賞レースで引く手数多だった彼女が、ここでは自ら5ドルの参加費を払い、わずか15人の客席を前に英語でネタを披露している。「やれどもやれども、手応えは全然ない」。面白くないのか、英語が伝わらないのか…。言葉の壁、文化の違いに直面し、「自分が面白いものを表現したい」ともがく、泥臭い挑戦の日々だ。

■MC今田耕司も驚愕「珍しい映像！日本の映像では初かも」

幼少期に映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』を観て憧れた夢の場所。しかし、カメラの前で吐露したのは、芸風の裏に隠された知られざる心の内だった。「焦ってないと言って強がってるのかもしれない…」あふれ出る涙とともに語られた本音。これまでボケやジョークで煙に巻いてきた彼女が、初めて見せた“素顔”のインタビューに、MC今田耕司と堀田真由も驚く。

■女優、そして映画監督へ

苦悩の一方で新たな光も見出している。6年前から準備を進めてきた海外挑戦。現在は演技レッスンに加え、構想5年、原案・脚本・撮影・編集のすべてに携わる映画監督業にも邁進している。彼女が監督業から得たものとは？

ハリウッドスターになるという夢を信じ、アメリカで何ができるかを証明しようとする一人の表現者・ゆりやんレトリィバァの姿を映し出す。

