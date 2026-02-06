佐藤淑乃に完全密着　ドコモ「THE DAY ～勝負の日～」第3弾が配信

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は6日（金）、オリジナルスポーツドキュメンタリー番組「THE DAY ～勝負の日～」の最新作を映像配信サービス「Lemino®」および「ひかりＴＶ」にて、12日（木）正午より独占配信することを発表した。今回はNECレッドロケッツ川崎所属で日本代表としても活躍する佐藤淑乃に完全密着する内容となる。

佐藤は2024-25シーズンのSV.LEAGUE WOMENで最優秀新人賞とベストアウトサイドヒッターを受賞した次世代エースの一人。2022年にデビューした日本代表でも2025年のバレーボールネーションズリーグや世界バレーで活躍し、今後のさらなる飛躍が期待されている。

本作『THE DAY ～勝負の日～ #3 VOLLEYBALL 佐藤淑乃「飛躍するエース 挑戦の舞台裏」』では、1月17日（土）にホームの東急ドレッセとどろきアリーナで行われたSVリーグ第13節GAME1のKUROBEアクアフェアリーズ戦の試合当日に密着する。この日、フルセットの激闘を制したNEC川崎。若きエース佐藤の試合にかける思いやチームメイトやスタッフとのやりとり、試合へ向かう緊張感などを映し出す。

さらに、大学時代の恩師や親友へのインタビューも収録。佐藤を支える人々の存在にも迫り、競技面だけでなく人間的な魅力にもフォーカスした構成となっている。

普段は見ることのできない舞台裏とともに、佐藤の素顔と覚悟に迫る本作。ファンはもちろん、スポーツドキュメンタリー好きにも見逃せない一本となりそうだ。

詳細はLemino特設サイト等で案内される。