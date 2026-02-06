FXで爆損の水谷隼、取引画像にネット衝撃「桁が一般人とは違いすぎる」「どんまいです」
東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が4日、自身のXを更新。FX取引のスクショを投稿すると、ネット上では驚きの声が出ている。
【画像】ひえっ！ケタ違いのマイナス FX爆損した水谷隼の証拠画面
先日、FXで「約2100万プラスでした ここ数日、介入？がきそうなタイミングで何度も円を買いにいったことと、きてからどうしたらいいかも頭に入れていたので、慌てず夜まで待って良いトレードできました」と説明していた水谷。公開したスクショでは、合計実益損益がプラス2124万8000円と表示されており、大きな利益を出していた。
そんなトレード絶好調の水谷だったが、今回は「最近すごい勝ってるじゃんと言われること多いですが最近すごい負けてます…」と嘆き。投稿した取引の画像では、1月29日〜2月4日のトレードの実現損益がマイナス1232万3000円と表示されており、爆損していることがわかる。
まさかの結果にネット上では「負けもしっかり報告するのが好きやわ」「水谷さんの資金って枯れることがなくて羨ましいです」「桁が一般人とは違いすぎる」「かなりやられてますね どんまいです 逆転しましょう」などの声が出ている。
水谷と言えば『新R25チャンネル』のYouTube動画に出演した際、2025年の投資で爆損した額を発表。2024年の投資では「都内で家が買えるくらい」の損失を出したが、2025年は「何が買えるくらい負けたのか？」と負け前提で話が進むと、水谷は「先週、レクサスを見に行ったんですよ。パンフレットを見ていたら、あれ？今年投資をしていなかったら、一番良いレクサスLS買えていた。今は家とLS分くらいトータルで負けている」と嘆き。
2025年は高級車のレクサスLSが買えるくらい負けたことを伝えており、株で爆損した際のXでの投稿では、「マイナス1037万5669円」と表示されていた。
