タレント重盛さと美（37）が6日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲスト出演し、私生活について赤裸々告白した。

番組では、芸能人好きで“夜遊びクイーン”と呼ばれる女性タレントについての記事を紹介。自身について問われた重盛は、「私、真逆ですね。夜遊び一切なしの一般人好きです」と打ち明けた。また「一般の人としかお付き合いしたことがないです」とも話し、芸能人との交際歴がないこともぶっちゃけた。

トーク番組では多くの恋愛エピソードを披露し、恋多き女性の一面を見せる重盛。「ホントに道端にいる人と結ばれたこともあります」。ロマンチックな出会いを、独特な言い回しで明かし、笑わせた。詳細を問われると、「細かく言うと、商店街ですね。商店街で出会った人」と答えていた。

芸能人が集まる飲み会にも行かないといい、「打ち上げもあまり行けない人で。お酒をまだ1滴も飲んだことがないんですよ」と意外な告白。金曜MCのミッツ・マングローブから乾いた笑いで返されると、「ホントです。37年、しらふで生きてて」とまじめに返答。「変わってるかもしれない。人見知りなんです。人が苦手なのかもしれない」と自己分析していた。