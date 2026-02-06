TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午後5時23分に、暴風雪警報を盛岡市、花巻市、北上市、遠野市、一関市、二戸市、八幡平市、奥州市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町、西和賀町、金ケ崎町、平泉町、軽米町、九戸村、一戸町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風雪警報】岩手県・盛岡市、花巻市、北上市、遠野市、一関市、二戸市などに発表 6日17:23時点

沿岸北部では、6日夜遅くまで暴風に警戒してください。内陸では、6日夜遅くまで暴風雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■盛岡市
□暴風雪警報【発表】
　6日夜遅くにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　16m/s

■宮古市
□暴風警報
　6日夜遅くにかけて警戒
　風向　西
・海上
　最大風速　20m/s

■花巻市
□暴風雪警報【発表】
　6日夜遅くにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　16m/s

■北上市
□暴風雪警報【発表】
　6日夜遅くにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　16m/s

■久慈市
□暴風警報
　6日夜遅くにかけて警戒
　風向　西
・海上
　最大風速　20m/s

■遠野市
□暴風雪警報【発表】
　6日夜遅くにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　15m/s

■一関市
□暴風雪警報【発表】
　6日夜遅くにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　15m/s

■二戸市
□暴風雪警報【発表】
　6日夜遅くにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　16m/s

■八幡平市
□暴風雪警報【発表】
　6日夜遅くにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　16m/s

■奥州市
□暴風雪警報【発表】
　6日夜遅くにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　15m/s

■滝沢市
□暴風雪警報【発表】
　6日夜遅くにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　16m/s

■雫石町
□暴風雪警報【発表】
　6日夜遅くにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　16m/s

■葛巻町
□暴風雪警報【発表】
　6日夜遅くにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　16m/s

■岩手町
□暴風雪警報【発表】
　6日夜遅くにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　16m/s

■紫波町
□暴風雪警報【発表】
　6日夜遅くにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　16m/s

■矢巾町
□暴風雪警報【発表】
　6日夜遅くにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　16m/s

■西和賀町
□暴風雪警報【発表】
　6日夜遅くにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　16m/s

■金ケ崎町
□暴風雪警報【発表】
　6日夜遅くにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　15m/s

■平泉町
□暴風雪警報【発表】
　6日夜遅くにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　15m/s

■山田町
□暴風警報
　6日夜遅くにかけて警戒
　風向　西
・海上
　最大風速　20m/s

■岩泉町
□暴風警報
　6日夜遅くにかけて警戒
　風向　西
・海上
　最大風速　20m/s

■田野畑村
□暴風警報
　6日夜遅くにかけて警戒
　風向　西
・海上
　最大風速　20m/s

■普代村
□暴風警報
　6日夜遅くにかけて警戒
　風向　西
・海上
　最大風速　20m/s

■軽米町
□暴風雪警報【発表】
　6日夜遅くにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　16m/s

■野田村
□暴風警報
　6日夜遅くにかけて警戒
　風向　西
・海上
　最大風速　20m/s

■九戸村
□暴風雪警報【発表】
　6日夜遅くにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　16m/s

■洋野町
□暴風警報
　6日夜遅くにかけて警戒
　風向　西
・海上
　最大風速　20m/s

■一戸町
□暴風雪警報【発表】
　6日夜遅くにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　16m/s