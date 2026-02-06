2月5日、バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』（日本テレビ系）の人気企画「ゴチになります」が放送。今回はゲストに女優の木村佳乃が登場したが、その近影に驚きが広がっている。

今回のゴチは、新企画『いらない服ピッタリ売ってゴチになります』と『木村佳乃＆竹内涼真参戦ゴチ』の2本立てで、2時間のスペシャルで放送された。木村は俳優の竹内涼真とともにVIPチャレンジャーとしてゲスト出演した。

「会場に登場した木村さんは、ボルドーのサテンシャツと、皮のロングスカートとブーツを着用し、上品な装いを披露。竹内さんとは約10年ぶりの再会で、久しぶりの共演となりました」（テレビ局関係者）

和気あいあいと食事を進め、価格を推測していく出演者達。そんな模様が放送される中、視聴者は木村の姿に釘付けに。Xには、木村の顔がほっそりしていることに違和感を覚える声が寄せられていた。

《木村佳乃がゴチに出ているけど、頬痩けてない？大丈夫？》

《頬がこけて見える》

《最近、ちょっと痩せ過ぎかな…》

オンエア中、終始コケた頬や、すっきりとしたフェイスラインが目立った木村。その様子に心配が集まっているようだ。芸能ジャーナリストによると、木村はこれまでにも“激痩せ”を指摘されていたことがあると語る。

「2024年1月には、特別ドラマ『テレビ報道記者』（日本テレビ系）の屋外ロケでも痩せた様子が話題になりました。当時は、夫の東山紀之さんが『SMILE-UP.』の社長として、旧ジャニーズ事務所の性加害問題を受け、被害者への救済の任務を担っており、その献身サポートでの心労も心配されました」

家族を必死に守ろうとしながらも、ドラマやバラエティ番組などにも積極的に出演してきた木村。今もなお、その痩せた面影が尾を引いている。

「2025年11月には、夫婦で歌手のさだまさしさんのコンサートに訪問。さださんのInstagramには、夫婦2人でさださんを囲み笑顔で写るツーショットが公開されました。大変な時期を乗り越えながらプライベートは穏やかに過ごしているようです。番組では、厚切りのヒレ肉を美味しそうに頬張る様子も映っていましたが、プライベートでもしっかりと食事が取れていることを願うばかりですね」（前出・芸能ジャーナリスト）

スタイルが良すぎる、という見方もできそうだが……。