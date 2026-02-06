マウスコンピューター法人向けブランド「MousePro」創立15周年。アフターサポートを強化
マウスコンピューターは2月6日、独自に展開する法人向けブランド「MousePro」が創立15周年を迎えたことを記念して、特設ページを公開した。15周年限定モデルを数量限定で発売するほか、新しいブランドメッセージの発出も行う。
マウスコンピューター法人向けブランド「MousePro」創立15周年。アフターサポートを強化
法人向けブランド「MousePro」が創立15周年を迎えたという内容。2011年の誕生以来、現場の声を反映した確かな品質や柔軟なカスタマイズ性、安心の国内生産・国内サポートを柱に進化を続けてきたとしており、15周年の今年を通じて周年施策や記念企画を実施予定。ブランドの歩みと未来への意志を象徴する新たな15周年ロゴを発表し、『「これでいい」より、「これがいい。」』というブランドメッセージを設定。特設ページを公開するほか、数量限定ノートPCも発売する。
また、2月6日から法人向けアフターサポートを拡充する。法人専用のサポート体制を新設することで、初期不良時の交換対応の明確化や保証メニュー購入後のカスタマイズへの対応などを一層強化するとしている。
マウスコンピューター法人向けブランド「MousePro」創立15周年。アフターサポートを強化
法人向けブランド「MousePro」が創立15周年を迎えたという内容。2011年の誕生以来、現場の声を反映した確かな品質や柔軟なカスタマイズ性、安心の国内生産・国内サポートを柱に進化を続けてきたとしており、15周年の今年を通じて周年施策や記念企画を実施予定。ブランドの歩みと未来への意志を象徴する新たな15周年ロゴを発表し、『「これでいい」より、「これがいい。」』というブランドメッセージを設定。特設ページを公開するほか、数量限定ノートPCも発売する。
また、2月6日から法人向けアフターサポートを拡充する。法人専用のサポート体制を新設することで、初期不良時の交換対応の明確化や保証メニュー購入後のカスタマイズへの対応などを一層強化するとしている。