トヨタ自動車は6日午後3時半から緊急会見を開き、4月1日付で佐藤社長が副会長に就き、新社長に執行役員の近健太氏が昇格する人事を発表しました。



佐藤恒治社長：

「経営課題に対して全力で取り組んでいくためのフォーメーションチェンジだと思っています」





100年に1度の大変革期といわれる自動車業界において、アメリカのトランプ関税で稼ぐ力が落ちる中、トヨタは社内外の環境変化を踏まえ、経営のスピードを上げるためだとしています。近健太氏：「損益分岐台数をしっかり引き下げて、悪い時に踏ん張れる構造を、今はしっかりつくっていかなきゃいけない」近氏は、1991年に入社した57歳の経理畑で、去年7月からトヨタの財務責任者としてCFOに就任し、トランプ関税で業績悪化が懸念される中、収益構造の改善に取り組んできました。また、2026年3月期の業績予想について発表し、ハイブリッド車の販売で好調なことなどから、売上高が初の50兆円になると上方修正しました。一方、本業の儲けを示す営業利益は、トランプ関税の影響などから前の年に比べ20.8％減り、3兆8000億円としています。