オダウエダ小田、1ヶ月間の休養発表・レギュラー仕事のみ継続 相方の植田はピンで活動
【モデルプレス＝2026/02/06】お笑いコンビ・オダウエダの小田結希が2月6日、自身のInstagramのストーリーズを通じて1ヶ月間休養することを発表した。
小田は、3月1日から1ヶ月間休養すると発表。「レギュラーのお仕事は務めさせて頂きます 充電期間として休んで4月から復帰します！」と補足し、「3月のギャラは通常価格よりも大特価になるのですが、4月からやりたいこといっぱいあるので盛り返すゾ！」と復帰後の仕事にも意気込んでいる。
なお、相方の植田紫帆はピンで活動するといい「植田はピンで頑張ってくれるので、 植田にあとで現ナマ渡すかも！ありがとう植田！みなさんも日々ありがとうございます！」と感謝の言葉もつづっている。（modelpress編集部）
