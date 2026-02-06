リムルたちがバカンスを満喫！ 『劇場版 転スラ 蒼海の涙編』新規カットが多数公開
『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』より、主人公リムルほか、おなじみのメンバーたちが慰安旅行で訪れたリゾート島でバカンスを楽しむ新規場面写真9点が解禁された。
【写真】バカンスを楽しむリムルたちの新規カットが多数公開
本作は、スライムに転生した元サラリーマン、リムル＝テンペストが、仲間たちと共に理想の国作りを目指して奮闘する異世界ファンタジー『転生したらスライムだった件』シリーズの劇場版第2弾。原作・伏瀬による原案＆完全監修で描かれる。
物語の舞台は、水竜を守り神とあがめる、海底にある国・カイエン国。そこは人々が平和な地を求めて世界をさまよい、安寧を求めた末に水竜から与えられた、争いのない王国のはずだった。しかしその平和を揺るがす者が現れ、長き眠りについた水竜に祈りをささげる巫女（みこ）ユラは、救いを求めて地上へと向かう。そこには魔国連邦（テンペスト）の開国祭を終えて、つかの間のバカンスを満喫しているリムルたちの姿があった。ユラを救うためカイエン国へ向かうリムルたちだったが、海底では既にある陰謀が渦巻いていて…。リムルたちは迫る脅威から蒼海を守り、平和を取り戻すことができるのか-。
解禁となった追加場面写真には、魔国連邦（テンペスト）の開国祭を終え、リゾート島でつかの間の休息を過ごすリムル、ヴェルドラ、ベニマル、シュナ、シオン、ソウエイ、ゴブタ、ヒナタ、ルミナス、エルメシア、ミリムたちが島を満喫している様子が映し出される。それぞれがいつもとは違うリゾート服に身を包み、景色を眺めたり、おいしいものを食べたり、釣りに出掛けたりと、バカンスを楽しむ姿が解禁。また、この島で出会うことになる巫女ユラが名物をおいしそうに頬張っている場面写真も解禁となった。
『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』は、2月27日より全国公開。
