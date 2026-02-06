伊藤あさひが舞台初主演 「ONLY SILVER FISH」シリーズ第5弾音楽劇『OLD WATERCOLOR FISH』2026年5月上演決定
伊藤あさひが初舞台主演を務める音楽劇『OLD WATERCOLOR FISH』が、5月7日〜17日に紀伊國屋ホールにて上演されることが決定した。
本作は、ミュージカル「薄桜鬼」、舞台「ジョーカー・ゲーム」「私立探偵 濱マイク」などの人気シリーズや、『The Knives of the Round』『恋ひ付喪神ひら』などのDisGOONie主宰公演も手がける、作・演出の西田大輔が描く本格派ミステリ作品「ONLY SILVER FISH」シリーズ第5弾となる完全新作。
1891年、フランス。物語は、まだ売れることのなかった偉人たちに焦点を当てる。エミール・ベルナール、ポール・ゴーギャン、ポール・シニャック、ロートレック、そしてフィンセント・ファン・ゴッホ。青春時代を共に過ごし、誰もが画家として売れる夢を見た日々。その中で出会った一人のモデルであり、後に画家となるマリーを巡り、それぞれの表現が交錯していく。
1890年7月、「ドービニーの庭」を描いたゴッホの死の知らせが全員に届く。拳銃自殺を図ったのだ。だが、画家たちは全員が思っている。「ゴッホを殺したのは、自分だと」。
そんな折、謎多きジヌー夫人が「ONLY SHILVER FISH」と呼ばれる魚をロートレックに売りに来た。この魚には不思議な謂れがあるという。“魚の本当の名前を呼ぶことができれば、一度だけ過去を振り返ることができる”。
ゴーギャンのもとにエミールが訪ねてくる。「ONLY SHILVER FISH」と「あの日」のことについて話しに来たのだ。ゴーギャンはわかっている。――アンダパンダン展に出品を決める前日の夜。あの魚を、「猫」だと言い張ったゴッホとの夜の話だ。
「振り返れば、彼の死を止めることができるかもしれない」。エミールはゴーギャンと共に、目の前にある魚の名前を呼ぶ。あの夜が、もう一度始まっていく。
本作で舞台初主演を務める伊藤あさひは、『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』でルパンレッド役を演じて主演を務め、ドラマ「絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男」シリーズや『下剋上球児』、『ふったらどしゃぶり』などの話題作に出演。さらに近年はミュージカル『ロミオ＆ジュリエット』『1789 -バスティーユの恋人たち-』『エリザベート』などで活躍し、ミュージカル界からも注目を集めている。
そのほかのキャストには、日本舞踊からヒップホップ、バレエ、ラテンまで、さまざまなジャンルのダンスをこなし、世界を拠点に活動する希有な実力派で、ミュージカル「刀剣乱舞」などの人気シリーズや、グランドミュージカル『RENT』、人気舞台「HUNTER×HUNTER」シリーズにも出演している丘山晴己。
AKB48ではセンターを務め、アイドル活動だけでなく数々のドラマや舞台に出演する岡田奈々。岡田は、2023年上演のミュージカル『マギ -バルバッド狂騒曲-』以来、約3年ぶりの舞台出演となる。
アーティスト活動だけでなく、さまざまなドラマやバラエティ、舞台にも出演。近年では『スタミュ』『四月は君の嘘』などのミュージカルでも活躍中のBOYS AND MEN・吉原雅斗。
2002年のメジャーデビュー以降、アーティスト活動に加え、ドラマや映画、バラエティ、舞台など幅広いジャンルで活躍。近年は『チェーザレ 破壊の創造者』『インサイド・ウィリアム』『ALTAR BOYZ』シリーズなどのミュージカルでも存在感を示しているLead・鍵本輝。
2010年から2014年まで花組トップ娘役を務め、退団後はミュージカル『エリザベート』で主演。以降、正統派のヒロインから狂気をはらんだ役まで幅広く演じ、『家政夫のミタゾノ THE STAGE レ・ミゼラ風呂』のようなコメディ作品でも存在感を発揮する蘭乃はな。
最後に、『侍戦隊シンケンジャー』のシンケングリーン役で俳優デビュー。饗宴『世濁声〜GOOD MORNING BEAUTIFUL MOUSE』では初の作・演出を手がけ、『翼の創成紀』『マドモアゼル・モーツァルト』などの本格ミュージカルから、「薄桜鬼」「憂国のモリアーティ」「東京リベンジャーズ」「SPY×FAMILY」といった人気ミュージカルシリーズまで幅広く活躍している鈴木勝吾が発表。
音楽劇『OLD WATERCOLOR FISH』は、紀伊國屋ホールにて5月7日〜17日に上演。
