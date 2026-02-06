53歳のキャメロン・ディアス、イベント登場で変わらぬ美貌を披露！
『チャーリーズ・エンジェル』や『メリーに首ったけ』で知られるキャメロン・ディアス（53）が、現地時間2月3日に開催されたApple TVのプレスイベントに来場し、変わらぬ美しさを披露した。
【写真】キャメロン・ディアス（53）が美しい キアヌ・リーヴスらと登場
米カリフォルニア州サンタモニカのBarker Hangarにて、Apple TV初となるプレスイベント「Apple TV Press Day」が開催され、昨年、Netflix映画『バック・イン・アクション』で10年ぶりに俳優復帰を果たしキャメロンが来場した。
ダークコメディー映画『アウトカム』に出演するキャメロンは、この日、透け感のあるアイボリーのニットに、TOTEMEによる花弁を思わせるディテールをあしらった同色のペンシルスカートをコーデ。アイコニックなブロンドヘアをルーズにまとめ、ゴールドのイヤリングとバングルで、ヘルシーかつラグジュアリーな装いを披露した。
ジョナ・ヒルが監督と脚本を手掛け、キアヌ・リーヴスが主演する本作は、子どもの頃からの長年の活躍で、国民的に親しまれてきたハリウッドスター、リーフ（キアヌ）が主人公。自身のイメージを失墜させ、キャリアを完結させかねない衝撃的な“謎のビデオ”が届いたことをきっかけに、生涯の親友であるカイル（キャメロン）とザンダー（マット・ボマー）、そして危機管理専門の弁護士アイラ（ジョナ）の助けを借り、心当たりのある人たちへの訪問を開始する。
最初こそ、犯人を突き止めようとするリーフたちだったが、過去に傷つけたはずの人々と久しぶり再会し、本音で話し向き合ううちに、いつしかそれは、リーフにとっての魂の“謝罪行脚”へと変わっていく―という物語。
マーティン・スコセッシ監督が本人役ではない役で出演するほか、スーザン・ルッチ（『サタデー・ナイト・ライブ』『デビアスなメイドたち』）やラバーン・コックス（『オレンジ・イズ・ザ・ニュー・ブラック』）、カイア・ガーバー（『バビロン』）、デヴィッド・スペード（『アダルトボーイズ青春白書』）、ロイ・ウッド・Jr、アイビー・ウォーク、そして日本人と台湾人の両親を持ち、今全米を笑いの渦に巻き込むスタンドアップコメディアン、アツコ・オカツカも出演と、華やかな顔ぶれがそろう。
Apple Original Films『アウトカム』は、Apple TVにて4月10日より世界同時配信開始。
