「白似合わない」→ 諦めないで！【GU】大人に似合う♡「おすすめスカート」

なんとなく白は自分には似合わない気がする……。そんな理由で敬遠しがちな人にこそおすすめしたいのが、【GU（ジーユー）】の白系スカート。今回は、大人世代でも取り入れやすく、大人コーデにほどよい明るさを添えてくれそうなスカートをピックアップ！ 真似しやすい着こなしアイデアも一緒にご紹介します。

表情豊かに揺れるサーキュラースカート

【GU】「サーキュラーミディスカート」\2,990（税込）

オフホワイトのミディ丈スカートは、軽やかで落ち感のある素材が魅力。たっぷりと生地を使ったフレアシルエットが歩くたびにふわっと揺れて、さまざまな表情を見せてくれそうです。柔らかなトーンだから、白を疎遠しがちな大人世代にも取り入れやすそうなのがうれしいポイント。コーデ全体の印象を明るくしつつ、上品な軽やかさをプラスしてくれるかも。

締め色カラーで引き立てる大人のスカートコーデ

サーキュラースカートを主役にしたい日は、トップスやアウターをグレーやブラックなどモノトーンでまとめてみて。落ち着いた色を合わせることで、スカートのオフホワイトがほどよく映え、大人っぽい上品コーデが完成します。カーディガンやヒールブーツと合わせれば、きちんと感と軽やかさを両立したきれいめスタイルに。

軽やかティアードのホワイトスカート

【GU】「ティアードフレアスカート」\2,990（税込）

同じオフホワイトでもよりフェミニンな雰囲気を楽しめそうなフレアスカート。軽い素材感に加え、裾にかけてほんのり透け感があるので、ロング丈でも足元に抜けが生まれます。下の段で切り替えたティアードデザインが、歩くたびに揺れをつくってくれるのもうれしいポイント。ウエストはゴム & 共紐付きで、はき心地とサイズ調整のしやすさにも期待できそうです。

ホワイトスカートでつくるきれいめカジュアル

フレアスカートは、スウェットやニットなど、カジュアルな素材のトップスを合わせてもバランスよく決まりやすいアイテム。スカート自体にほどよい落ち感と軽さがあるので、ラフなトップスを合わせても、上品さを残したスタイリングに仕上がります。バッグやシューズにアクセントカラーを取り入れれば、白系スカートが苦手な人でも挑戦しやすい大人カジュアルコーデを楽しめるかも。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：A.satozaki