宮古島大学駅伝ワイドー・ズミ２０２６（報知新聞社など主催）は８日、沖縄・宮古島市陸上競技場発着の６区間８２キロで行われる。第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で往復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大、総合新記録で同２位の国学院大、同３位の順大など１４校（オープン参加の連合チーム含む）が出場する。

箱根路の王者、青学大はレース２日前の６日、宮古島入り。箱根駅伝６区３位と好走して優勝メンバーに名を連ねた石川浩輝をはじめ、昨年１１月の全日本大学駅伝１区１２位の榲山一颯（すぎやま・いぶき）、箱根駅伝登録メンバーの上野山拳士朗、期待株の前川竜之将、日向春空（はるあ）の有望な１年生５人が出場予定。当初、メンバー入りしていた神邑亮佑（１年）が体調不良のため、「シン・山の神」黒田朝日（４年）の弟の黒田然（２年）が急きょ宮古島遠征に加わった。

宮古島名物の交通安全キャラクター「宮古島まもる君」に出迎えられた原晋監督（５８）は「宮古島は暖かくて最高ですね」と満面の笑みを見せた。ただ、レースについては一転、表情を引き締めて「箱根駅伝の王者として、宮古島大学駅伝も優勝を狙います。新チーム初戦の駅伝になるので、しっかりと戦います」と言葉に力を込めて話した。

宮古島大学駅伝は２４年までは５区間１００・５キロで箱根駅伝の片道と同スケールで開催されていたが、より多くのタイプの選手が出場できるようにするために２５年から区間割りを変更。１区１０・８キロ、２区１２・２キロ、３区２０・１キロ、４区１０・０キロ、５区１０・３キロ、６区１８・６キロの６区間８２キロで行われる。最長の３区がエース区間で、２番目に長い最終６区もレースの鍵を握る。

昨年大会は、最終６区で国学院大が順大を逆転し、４時間８分３８秒で大会連覇。２位に順大、３位に青学大が続いた。上位３校は、そのまま今年１月の第１０２回箱根駅伝で３位以内を占めた。

前回、青学大は１区の出遅れが響き、優勝した国学院大と５１秒差の３位に終わったが、出場６選手のうち、２区３位の佐藤有一（４年）、４区区間賞の黒田朝日（４年）、６区区間賞の飯田翔大（かいと、２年）と３人が今年の箱根駅伝優勝メンバーとなった。特に上り基調の４区では黒田朝日（４年）が区間２位に１分１９秒の大差をつける圧巻の区間賞で９位から５位へ４人をごぼう抜き。その約１１か月後、黒田朝日は第１０２箱根駅伝５区で驚異的な区間新記録をマークすることになった。「宮古島での力走が『シン・山の神』につながりましたね」と原監督は１年前のレースを振り返る。

宮古島大学駅伝初優勝に向けて青学大は、好調。２日の香川丸亀国際ハーフマラソンでは榲山が１時間１分２３秒の好記録で自己ベスト。同日の神奈川ハーフマラソンでも初レースの石川が１時間２分１５秒で走破。日向も１時間２分１５秒、上野山も１時間２分２７秒といずれも自己ベストをマークした。宮古島大学駅伝では３区と６区のロング区間を担う予定の前川は練習の一環でペース走として出場し、ほぼ設定通りの１時間５分９秒でゴールした。急きょ宮古島大学駅伝のロング区間に出場することになった黒田然は、神奈川ハーフマラソンで１時間２分２２秒の自己ベストをマークしており、連戦でタフさが求められる。

宮古島大学駅伝は、各区間ともにアップダウンがあり「ミヤコブルー」と呼ばれる海を望めるポイントも多い。美しくもタフなコースで争われる。

「ここで活躍できる選手は箱根駅伝でも期待できます。宮古島で駅伝力を見せてほしい」。原監督は、早くも約１１か月後の第１０３回箱根駅伝（来年１月２、３日）に向けて、有望株の１年生６人にゲキを飛ばした。

今年の箱根駅伝に出場した２０校のうち１４校が参加。さらに、そのうち、優勝の青学大、２位の国学院大、３位の順大、５位の中大、９位の帝京大とシード校（１０位以内）が５校参戦する。

１０位と５５秒差で惜しくもシード権を逃した１１位の中央学院大をはじめ、１２位の東海大、１３位の神奈川大、１４位の東洋大、１５位の日体大、１６位の東京国際大、１７位の山梨学院大は、宮古島から箱根路に向けて再スタートを切る。４位の早大と２０位の立大は６人未満の参加となるため「早立」連合チームを編成してオープン参加する。

沖縄県の競技レベル向上のため、北山高、那覇西高、エナジックスポーツ高、宮古島高校生・中学生連合の４チームが６区（１８・６キロ）を分割して参加する。第５中継所で、３位前後のチームのタスキリレーと同時にスタート。北山高、那覇西高、エナジックスポーツ高は６区を４分割、宮古島高校生・中学生連合は６区を５分割してタスキをつなぐ。箱根駅伝ランナーのスピードを体感することは、沖縄の中高生にとって貴重な経験となる。

２３年は６校、２４年は９校、２５年は１１校、今回は１２校（ほかにオープン参加１チーム）と出場校は大幅に増加。レースのレベルも年々アップしている。今大会の出場選手は大会前日（７日）の代表者会議で最終決定される。

大会名の「ワイドー・ズミ」は宮古島の方言で、ワイドーは「頑張れ、ファイト！」、ズミは「素晴らしい、最高！」の意味。宮古島で「頑張る」学生ランナーの「最高」の走りが期待される。「宮古島から箱根へ―」。大学駅伝界で新しい格言が生まれつつある。

レースは２月８日午前９時スタートで午後１時頃にゴール予定。熱戦の模様は、同日午前８時〜午後２時までスポーツブルでライブ配信される。また、ケーブルテレビのイッツコムチャンネル、宮古テレビ、沖縄ケーブルテレビで生放送される。

さらに、２月１５日午後２時からＴＢＳ系列（関東ローカル）で「宮古島大学駅伝 ２０２６〜絶景を駈ける！大学駅伝開幕戦〜」として地上波でダイジェスト録画放送される。

宮古島大学駅伝ワイドー・ズミ２０２６の出場校は以下の通り。

青学大（第１０２回箱根駅伝優勝）

国学院大（同２位）

順大（同３位）

中大（同５位）

帝京大（同９位）

中央学院大（同１１位）

東海大（同１２位）

神奈川大（同１３位）

東洋大（同１４位）

日体大（同１５位）

東京国際大（同１６位）

山梨学院大（同１７位）

※早大（同４位）と立大（同２０位）は３人ずつ出場の連合チームとしてオープン参加。

今大会では「宮古島の皆さんと共に開催する駅伝大会」を目指し、チャリティー協賛を広く呼びかけている。協賛金額は１万円から１０万円。協賛金の用途は大会運営、および地元スポーツ育成の活動資金。協賛メリットとして大会公式ＨＰにてチャリティー協賛者として名前・法人名を掲載。申し込み手順など詳細は、大会ホームページに記載されている。