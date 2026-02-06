「どうやって映画監督になったのか？」「映画の魅力とは？」

最近話題作を放った監督に尋ねる人気連載「期待の監督」。注目作『ブルー・アンバー』の上映を控える田中未来監督に話を聞いた。



田中未来監督

「自分で映画を撮ってみたら？」と言われて…

映画を撮ることになった経緯は、成り行きとしか言いようがありません。

もともと小説家になりたく、しかし一向に芽が出ず、その延長で脚本を書き始めたのがそもそものきっかけだと思います。

映画の脚本は、主に「柱」「セリフ」「ト書き」から構成されます。

小説のように心理描写や風景描写を細かく入れる必要がなかったので、シンプルで書きやすく、アイデアを素早く形にして量産できるところに惹かれました。

私は脚本学校に通い、狂ったように脚本を書き続けました。

ある日講師に、「それだけ脚本を書いているなら、一度自分で映画を撮ってみたら良い」と言われました。

その発想はなかった、と思いました。

自分にそんなことが務まるとは思えなかった

私はストーリーを考えて形にする行為は好きだったけれど、映像として表現することにはあまり興味がありませんでした。

理由はただ一つ、すごく大変そうだったからです。

映画を撮るためには役者、カメラマン、照明、録音、スタッフとさまざまな人に協力してもらう必要がある、ということは素人ながらに理解していました。

さらに自分が監督をするとなれば、その大勢の人たちを束ねないといけません。

内向的な自分にそんなことが務まるとは思えませんでした。

だから自分で撮ってみたら良いと言われた時は、「はあ、そうですね」と生返事をしてその場を凌ぎました。しかし家に帰ってから、そのことについてもう一度じっくり考えてみたのです。

映画を撮ってみようと思えたワケ

なぜもう一度考えたかというと、日頃から、いくら納得のいく脚本を書けても形にならなければ日の目を浴びることはないという現実に半ば絶望していたからです。

形にしたら、誰かしらには観てもらえる。

それは細々と創作を続ける自分にとって、とても希望的なことに思えました。

以上が、私が映画監督をするに至った経緯です。

その後のこと……脚本が想像以上の形になる喜びや、演出の複雑さと面白さ、映画における色彩表現に魅了されていく過程、などについては、まだうまく表現する自信がないので割愛します。

自分が映画監督として胸を張ることができるようになったとき、またお話しできたら嬉しいです。

たなか・みき 1993年生まれ、東京出身。 中央大学文学部で近現代文学を学び、小説の執筆を始める。2024年、ENBUゼミナール監督コース在学中に中編映画『ジンジャー・ボーイ』を制作。第78回カンヌ国際映画祭ラ・シネフ部門で3位を受賞する。第21回大阪アジアン映画祭インディ・フォーラム部門焦点監督に選出され、3作品を上映。【影響を受けた作品・監督、好きな作品・監督】『セッション』デイミアン・チャゼル、『オールド・ジョイ』ケリー・ライカート。

『ブルー・アンバー』

映画監督を目指すカメラマンの木崎翔也は、これまで一度も人を好きになった経験がなく、常にどこか孤独を感じていた。それでも明るく社交的な翔也は、一見社会に順応できているようにみえる。そんななか、仕事場で知り合った歌手の歌音やカメラアシスタントの守谷からの想いに応えられなかったことで「人を好きになれない」自分がどこかおかしいのではないかと悩むようになる。翔也はいつからか、自分が自分らしくいられる楽園「ブルー・アンバー」に想いを馳せるようになるのであった。

監督：田中未来／出演：栗原颯人、林裕太、羽音、續木淳平／2025年／日本／34分／配給：SPOTTED PRODUCTIONS／第21回大阪アジアン映画祭芳泉短編賞スペシャル・メンション受賞／「MOOSIC LAB2026」にて2/21、2/26に上映（アップリンク吉祥寺）。また『ブルー・アンバー』を含む「田中未来監督短編集MANIAC」の上映も予定されている。

（田中 未来／週刊文春CINEMA）