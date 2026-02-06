球界に衝撃が走った。広島東洋カープの内野手として一軍にも出場している羽(は)月(つき)隆太郎容疑者（25）が、「ゾンビたばこ」こと指定薬物「エトミデート」を使用したとして、医薬品医療機器法違反の疑いで1月27日、広島県警に逮捕されたのだ。

【画像】目を大きく見開き、やや体を不安定に傾けて笑う羽月隆太郎容疑者（25）。『ゾンビたばこ』使用の疑いで警察に逮捕された。



※画像はイメージです ©︎beauty_box/イメージマート

羽月は「使った覚えはありません」と否認しているというが、尿検査ではエトミデートの成分が検出され、自宅からは吸引器具も押収されており、常習的な使用が疑われる。

「昨年12月16日の110番通報で発覚したが、実は通報者は同居している家族で、羽月の行動に以前から違和感を持っていたという。現役のプロ野球選手ということもあって県警は任意で事情聴取を重ね慎重に調べていたが、故意に摂取した疑いが濃厚として、検察庁と協議の上で逮捕に踏み切った」（地元紙記者）

過剰に摂取すると「ふらふらと歩き回り…」

エトミデートは、海外では鎮静剤として医師が使用するケースもあるが、日本では未承認の医薬品成分だ。

「この成分を含むリキッドのカートリッジを電子たばこに取り付けて吸引すると、脳の中枢神経の働きが抑制されて酔ったような多幸感に包まれる。

一方、過剰に摂取すると幻覚作用や手足の痙攣を引き起こし、ふらふらと歩き回ったり地面でもがいたりすることもあることから『ゾンビたばこ』と呼ばれる」（社会部記者）

2年ほど前から沖縄で若年層を中心に蔓延していたと捜査関係者が指摘する。

ヤクザ関係者が独白「大麻やシャブより儲かる」

「沖縄では摘発が続き、逮捕者の中には中学生もいる。SNS等で1本1.5万〜3万円で簡単に入手できる。フレーバー付きでファッション感覚で手を出すケースも多いが、深刻な健康被害が相次いで報告されている」

日本では主に海外で製造されたものが流通しているとみられ、昨年12月にはタイからエトミデートを密輸した八王子の男が警視庁に逮捕された。

昨年10月には密売に関わったトクリュウ組織も摘発されているが、関係者の間で囁かれるのが暴力団の関与だ。

「従来の違法薬物と同様、海外の犯罪組織から仕入れて密輸し、売りさばくまでのいずれかの段階で暴力団が関わり、資金源にしていることは間違いない。特に末端で若者に売る時にトクリュウ組織を使っているようだ」（捜査幹部）

事実、ある広域暴力団の関係者は次のように語る。

「シャブ（覚醒剤）はもう若い奴に人気がなく、捕まるリスクも大きい。大麻の次はゾンビたばこが儲かると言って、シノギにしようと動いている者はうちの傘下の組にもいるよ」

木原稔官房長官は昨年末の会見で「重大な健康被害が生じる恐れがあり、絶対に使用しないように」と異例の呼びかけを行った。「使ったら人間に戻れない」と言われるゾンビたばこ。蔓延を食い止められるか。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年2月12日号）