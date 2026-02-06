〈社内限 懲戒委員会〉

【画像】「うわぁ…」懲戒委員会の内部資料

〈下記事例を踏まえた上で、事故再発防止のため、今後支社での管理指導周知徹底をお願いします〉

「週刊文春」が入手したプルデンシャル生命保険の内部資料には、冒頭からこのような文言が大書されていた。同社が2025年に作成した事件簿に記載された“極悪社員”の数は45名。その全容を公開する。

金融庁のメスがはいった外資系大手 ロゴはHPより

幹部社員にのみ配布される極秘の内部資料を入手

100人を超える社員らが、およそ500人の顧客から31億円もの金銭を詐取していた――。そんな前代未聞の不祥事が発覚したプルデンシャルに対し、遂に金融庁も動き出した。

経済部デスクが語る。

「当初、金融庁は2月5日に立ち入り検査に入る予定でしたが、マスコミに情報が漏れたこともあり、急遽1月下旬に検査を前倒しした。今後、一定期間をかけて不正の全容を調べ、業務停止命令も含めた処分の検討をすることになります」

その一方、社長兼CEOだった間(ま)原(ばら)寛(かん)氏は、2月1日付で退任する際、全社員にメールでこう挨拶した。

「大変なご苦労がこれからもしばらく続くと思います。けれど、冬はいつしか終わりを迎え、南から春の暖かい風が吹いてきます」

そうした中、今回「週刊文春」取材班が手に入れたのは、プルデンシャルの幹部社員にのみ配布される極秘の内部資料だ。

同社幹部が明かす。

「社内では月に一度、懲戒委員会が開かれており、その都度、処分結果がメールで送られてくる。今回の問題の調査が始まった24年の8月以降、懲戒処分の数が急激に増えました」

「週刊文春」は昨年1年分の“懲戒リスト”を精査。すると……

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年2月12日号）