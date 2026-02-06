衆院選が最終盤を迎えています。熱を帯びる各候補者の訴えを選挙区ごとにお伝えするシリーズ。6日は、前職と新人合わせて4人が争う山形県3区です。



選挙カー「この新庄酒田道路建設して参りましょう。落合拓磨、落合拓磨でございます」



豪雨災害のボランティアの際に履いた長靴で走るのは、中道改革連合の新人・落合拓磨さん（28）。



落合候補「どうもありがとうございます。」

有権者「若いのにご苦労さま。頑張ってください。どうもお世話様です」

落合候補「すいませんどうも。ありがとうございます。」





公明党からの後押しも受け、訴えに力を込めます。中道・新 落合拓磨候補（28）「産業、子育て、経済、すべてのものの基礎（高速道を）しっかりと新潟北陸、秋田そして横軸も繋げていく。太平洋側を支えられるくらいこの日本海側を強くしていく。この日本海側が今こそ輝く時が来たんです」「落合拓磨必勝 頑張ろう！頑張ろう！頑張ろう！」選挙カー「古い政治を変えるんです。みんなで変えるんです。参政党・遠藤和史、遠藤和史でございます」選挙カーのはしごを軽やかに登る参政党・新人の遠藤和史さん（60）。農家として現場の声を代弁します。参政・新 遠藤和史候補（60）「食の宝庫である山形県の農業、1次産業をしっかり守っていくそれが国益であり食料安全保障になります。農業の方々は非常にきつい。本当にきつい姿を僕は実際に現場に入って見てきました。農家の声をしっかりと国政に届けるのが僕の役割です。」限られた時間の中、各地での街頭演説のほかSNSでのライブ配信にも力を入れ、「草の根」での支持拡大を図っています。「よろしくお願いします。ありがとうございます。お寒いところありがとうございます」自由民主党・前職の加藤鮎子さん（46）。各地で演説を重ねながら支持固めを進めます。おととし2024年の豪雨被害の激甚災害指定など政権与党の議員としての実績を強調します。自民・前 加藤鮎子候補（46）「まとまった力で私を国政へ送り出してください。お願いばかりで恐縮ですが 皆さんのお力が必要です。どうぞ酒田・飽海で加藤鮎子を勝たせてください」「勝つぞ！勝つぞ！勝つぞ！」選挙カー「手取りをもっと増やす喜多恒介です。キタキタキタ喜多恒介がやって来た！」支持者「何とか手取りを増やしてください」喜多候補「増やさなきゃいけないんです」国政選挙初挑戦の国民民主党・新人 喜多恒介さん（36）。6日は、新庄最上地域を重点に、支持拡大に奔走しました。国民民主党 榛葉賀津也幹事長「喜多恒介さんが何とか皆さん選挙区仮に選挙区だめでも比例があるから最後までみなさんのご支援賜りますように」党の榛葉幹事長が応援に駆け付け追い上げムードを高めます。国民・新 喜多恒介候補（36）「手取りを増やす現役世代が豊かになろう。手取りを増やすという事はお金のバラまきではない次の世代皆さんを支える土台となる世代にゆとりと希望をもたらして行くんです」「頑張ろう！頑張ろう！頑張ろう！」衆院選の投開票日は8日です。