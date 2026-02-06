十味「目指せヤンジャン10年間掲載！」“最大露出の最高傑作”写真集の秘蔵カット公開
タレントの十味が、5日発売の『週刊ヤングジャンプ』10号（集英社）の表紙と巻頭グラビアに登場。誌面未収録カットとインタビューが到着した。
【写真】十味、最大露出の最高傑作のグラビア
今回の表紙とグラビアは、4日に発売された「十味 2nd写真集『ぽみ』」のアザーカット。「最大露出の最高傑作」と銘打たれており、8日の誕生日にはサイン会も行われる。
●十味インタビュー
・2nd写真集「ぽみ」の発売おめでとうございます。率直な感想を教えてください。
【十味】ありがとうございます。
念願だった5年ぶりの写真集、本当に嬉しいです…！
実はもう写真集を出すことは出来ないのかな、と諦めていた時期もあったんです。
でもみんなの応援が私をここまで連れてきてくれました。
本当に感謝でいっぱいです…！
・ヤングジャンプ初登場の際「平成最後の奇跡の原石」と編集部に命名されたのが8年前。ご自身の中でデビューから現在までの変化などあれば教えてください。
【十味】8年と少し前、ヤンジャン巻末決まったよ！ってマネージャーさんから伝えられた時は、正式に事務所所属すらしてなかったのでさすがに悪い冗談だと思ってました。
でも本当に撮影日が決まって、フィッティングして、撮影準備もなんかよく分からないけど夕飯抜いてみて、実感のないまま撮影当日を迎えました。
肝心の初撮影は緊張しすぎて、マネージャーさんに“笑顔は（ぎこちなすぎるから）辞めよう！”と言われた事以外ほぼ何も覚えてないんですが…（笑）。
その数週間後に掲載告知をして、自分でも買うために家の近くのコンビニに行ったら、ヤングジャンプの表紙に小さく私の顔が載ってました。
もうその時の衝撃がすごくて。なんとも言い表せないんですけど、急に実感が湧いて全身が震えたのを覚えています。
そしてその2ヶ月後には表紙全体が私になっていて。8年経った今でもそれが続いているんです。ヤングジャンプ掲載が無ければ今の私は絶対に無かったと思います。ヤングジャンプは私の原点です！
応援してくれる皆や、ヤンジャン読者さん、裏側で支えてくれる皆さんに、とても特別な道を歩ませてもらえてすごく幸せです！
今は“目指せ10年間掲載！”を密かな目標にしています…！
・そのヤングジャンプさんの表紙を飾り、グラビアは過去の掲載を振り返った誌面となっているようですが、ご自身で見られていかがですか？
【十味】今回のヤングジャンプは、本誌に写真集の別カット、そしておまけで“十味クロニクル”っていう小冊子も付いてくる十味づくしの号なんです！
“十味クロニクル”では、これまでに掲載して頂いた写真に直筆コメントも加えさせて頂きました。
コメントを書いている間、懐かしさとここまで成長させて貰えた嬉しさで何故か涙が出ちゃって。泣きながらノリノリでコメントを書くっていう人生初の体験をしました（笑）。
きっと昔から十味を知ってる方も、そうでない方も楽しんでもらえる号だと思います…！
ぜひ写真集と併せて十味に溺れてください！
・いつも応援してくれる方々に一言お願いいたします。
【十味】いつも応援ありがとうございます。
これまで応援してきてくれた全ての人のおかげで念願の2nd写真集の夢を叶えることができました。
みんなの応援を背に、過去最高の十味を出してきたよ！
だから応援してくれる皆はもちろん、十味をまだ知らない人にも届いて欲しいな。
2／8（日）私の誕生日には、写真集握手＆サイン会もあります。 ！
こちらは当日券があるので当日現地に来て頂けたら嬉しいです。
その他にもオンラインでのサイン会や、名古屋大阪福岡でのサイン会もあるので、詳しくは十味のSNSを見てください…！
これからも皆に楽しいな、大好きだな、って思ってもらえる十味でいたいな。
いろいろな方面で頑張るのでより一層応援してくれたら嬉しいです！
【写真】十味、最大露出の最高傑作のグラビア
今回の表紙とグラビアは、4日に発売された「十味 2nd写真集『ぽみ』」のアザーカット。「最大露出の最高傑作」と銘打たれており、8日の誕生日にはサイン会も行われる。
●十味インタビュー
・2nd写真集「ぽみ」の発売おめでとうございます。率直な感想を教えてください。
【十味】ありがとうございます。
念願だった5年ぶりの写真集、本当に嬉しいです…！
実はもう写真集を出すことは出来ないのかな、と諦めていた時期もあったんです。
でもみんなの応援が私をここまで連れてきてくれました。
本当に感謝でいっぱいです…！
【十味】8年と少し前、ヤンジャン巻末決まったよ！ってマネージャーさんから伝えられた時は、正式に事務所所属すらしてなかったのでさすがに悪い冗談だと思ってました。
でも本当に撮影日が決まって、フィッティングして、撮影準備もなんかよく分からないけど夕飯抜いてみて、実感のないまま撮影当日を迎えました。
肝心の初撮影は緊張しすぎて、マネージャーさんに“笑顔は（ぎこちなすぎるから）辞めよう！”と言われた事以外ほぼ何も覚えてないんですが…（笑）。
その数週間後に掲載告知をして、自分でも買うために家の近くのコンビニに行ったら、ヤングジャンプの表紙に小さく私の顔が載ってました。
もうその時の衝撃がすごくて。なんとも言い表せないんですけど、急に実感が湧いて全身が震えたのを覚えています。
そしてその2ヶ月後には表紙全体が私になっていて。8年経った今でもそれが続いているんです。ヤングジャンプ掲載が無ければ今の私は絶対に無かったと思います。ヤングジャンプは私の原点です！
応援してくれる皆や、ヤンジャン読者さん、裏側で支えてくれる皆さんに、とても特別な道を歩ませてもらえてすごく幸せです！
今は“目指せ10年間掲載！”を密かな目標にしています…！
・そのヤングジャンプさんの表紙を飾り、グラビアは過去の掲載を振り返った誌面となっているようですが、ご自身で見られていかがですか？
【十味】今回のヤングジャンプは、本誌に写真集の別カット、そしておまけで“十味クロニクル”っていう小冊子も付いてくる十味づくしの号なんです！
“十味クロニクル”では、これまでに掲載して頂いた写真に直筆コメントも加えさせて頂きました。
コメントを書いている間、懐かしさとここまで成長させて貰えた嬉しさで何故か涙が出ちゃって。泣きながらノリノリでコメントを書くっていう人生初の体験をしました（笑）。
きっと昔から十味を知ってる方も、そうでない方も楽しんでもらえる号だと思います…！
ぜひ写真集と併せて十味に溺れてください！
・いつも応援してくれる方々に一言お願いいたします。
【十味】いつも応援ありがとうございます。
これまで応援してきてくれた全ての人のおかげで念願の2nd写真集の夢を叶えることができました。
みんなの応援を背に、過去最高の十味を出してきたよ！
だから応援してくれる皆はもちろん、十味をまだ知らない人にも届いて欲しいな。
2／8（日）私の誕生日には、写真集握手＆サイン会もあります。 ！
こちらは当日券があるので当日現地に来て頂けたら嬉しいです。
その他にもオンラインでのサイン会や、名古屋大阪福岡でのサイン会もあるので、詳しくは十味のSNSを見てください…！
これからも皆に楽しいな、大好きだな、って思ってもらえる十味でいたいな。
いろいろな方面で頑張るのでより一層応援してくれたら嬉しいです！