東南アジア発の中華系特殊詐欺を追っている私は、半年ほど前にある日本国内の被害者から相談を受けたことがある。多少の情報を伏せて述べると、この高橋さん（仮名）は西日本の地方在住の前期高齢者。地元ではかなりの資産家らしく、特殊詐欺に数千万円を騙し取られたという。

その手口はこうだ。SNS（Meta系）の高級車コミュニティで、自身の投稿にコメントしてきた日本人名を名乗る30代の美しい女性・川上晴子（仮名）がいた。何度か交流した後に直接のメッセージで会話したところ、日本生まれだがシンガポール育ちとのことだった。



ラオスの中国系経済特区・金三角特区にある超豪華カジノホテル。超ゴージャスな暮らしはすぐそこに……。2025年2月25日、筆者撮影。

晴子が仕掛けた「詐欺の手口」

晴子はワインやゴルフなど富裕層らしい話題の引き出しが豊富で、高橋さんがどんな話を振っても、豊富な知識量ですぐに答えてきた。晴子はときおり、食事や旅行先の写真やパーティーで自分が写っている写真を送ってきたり、1度だけだがWeb電話で通話をしたりした。彼女は若くして成功したセレブに違いない。高橋さんは好感を抱いた。

やがて、晴子は金(きん)と仮想通貨の投資を提案。高橋さんは指示に従い海外製の投資アプリをダウンロードし、最初に数十万円を試したところ、収益が上がった。いちどカネを返してくれと話すと、実際に振り込まれた。高橋さんは晴子を完全に信用し、彼女も「日本で高級高齢者レジデンスを共同経営しましょう」「いっしょに安定した老後を」と囁く。高橋さんの投資額は、いつしか数千万円に膨れ上がって……。晴子と連絡が取れなくなった。特殊詐欺だったのだ。

話を聞いたところ、晴子を名乗った詐欺師は中華系のバックグラウンドがあるように思われた。おそらく、彼女が即レスして語っていたワインやゴルフ・高級車の該博な知識は、AIによるもの。通話も日本語や英語が話せる人が肩代わりしたか（男の声を女声に変えたかもしれない）、短時間の場合はAIだったと思われる。

もちろん、ゴージャスな食事やパーティーの写真なんか、ネットで拾ってもAIで作っても、なんとでもなる。この手の被害はすくなくないらしく、ネットで調べるといくつか被害者らしき人の書き込みが見つかる。

廃墟で見つけたロマンス詐欺ノート

この話を私が紹介するのは理由がある。前回記事で紹介した、ミャンマーの中華系（福建系）特殊詐欺園区に潜入した台湾元特殊部隊員で新北市市議の林秉宥(リンビンヨウ)。軍閥に制圧された園区の廃墟で、彼は詐欺師たちが残した自筆のノート数冊を拾って台湾に持ち帰った。中国語で書かれたノートの実物を確認してみると、手口やノリが冒頭の高橋さんの事例とよく似ていたのである。

ノートの執筆者たちは中国人で、チームのターゲットは30代以上の台湾人女性。とはいえ、おそらく別のグループによる日本人ターゲットのロマンス詐欺にも応用されていると思われる。今回の記事では本邦初、特殊詐欺師の肉筆ノートの内容を紹介して、彼らの手の内に迫っていくことにしよう。

ノートに記された“戦慄の支配術”

まずは、「顧客」（中国語で客戸(クーフー)。彼らは詐欺ターゲットをこう呼ぶ）に接触する前に、ロマンス詐欺にふさわしい魅力的な人物のキャラ設定がおこなわれる。このマニュアルに基づいて実際に詐欺に従事するのは中国人だが、国籍は台湾人や香港人・シンガポール人などを装う。冒頭で紹介した高橋さんの詐欺エピソードを彷彿とさせる話だ。

今回の場合は顧客が台湾人女性なので「10歳まで台湾で育ち、その後は中国大陸で暮らしている男性」といった設定が推奨されていたようだ。いちおう台湾の「同胞」だが、電話やチャットの際に中国大陸っぽい言葉を使っても怪しまれないための工夫だろう。

本人の年齢や身長、星座、干支などはもちろんのこと、父親は建築家で母親は行政職、姉は教師など、具体的かつ信頼されやすい架空実家の家族構成や、以前の台湾国内の住所なども綿密に設定する。さらに、キャラの性格設定については、マニュアルはこう語る。

「顧客に崇拝される方法：まず博学であること。顧客よりもレベルが高い必要がある。知識量、財力、知性、メンタル、すべてにおいて上回ること」

「人を治める前に自分を治めよ。常に正能量（ポジティブな情報発信）を続けよ」

MBTIとタロットで落とせ

親孝行で仕事熱心、家族思い、大人で落ち着いた性格だが知識豊富でユーモアがある男性を装え……、といった記述もある。日本人の感覚だと「博学」はモテに直結しないが、台湾を含む中華圏は文化資本の有無で社会的地位をジャッジされたり、「頭の良さ＝カネを稼ぐ力」という認識が強かったりする。物知りハカセはモテるらしい。

趣味についても、海辺で思索にふける、ゴルフ、読書、釣り、ワイン、料理研究などが好印象とのこと。台湾人女性が好きなMBTI（性格診断）、星座やタロット占い、カフェ、火鍋、タピオカなどの話題を徹底的に研究し、さらに台湾の観光・グルメ・文化・人文の知識をつけよ、気の利いた名言や小話を覚えておけといった記述もある。

ターゲットはおおむね30代以上の小金のある台湾人女性。重点的にマークするべきは、化粧品、不動産、EC、金融、医療・看護、貿易、飲食などの業界の人たち。フェイスブックの友達数は200〜500人程度が望ましく、1000人以上は避ける。自撮り写真がそれなりにある人を選ぶ。つまり、それなりに社交的でユルいが有名人ではなく、いっぽうで一定の成功欲や自己顕示欲がある人を狙えということだろう。

人民元を使っている人間（＝中国人や、中国大陸の事情がわかる人間）とは最初から会話するなという指示もある。銀行口座に給料の3カ月分以上の貯金があることを、雑談のフリをして聞き出すことができれば、作戦開始だ。彼女を恋に落とし、カネを奪い取るのである。

