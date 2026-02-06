ZARD、“デビュー日”に開催される記念ライブをWOWOWで独占放送・配信
WOWOWでは、大阪、東京で2夜限り開催されるZARDの35周年記念ライブ『What a beautiful memory 〜forever moment〜』のうち、デビュー日に当たる2月10日の東京国際フォーラム公演の模様を、3月20日に独占放送・配信する。
【動画】ZARDの名曲「負けないで」ミュージックビデオ
ZARDは、昨年から今年にかけて、デビュー35周年イヤーとしてさまざまな企画でファンを楽しませてきた。そのクライマックスとなるのが今回の記念ライブだ。2007年に逝去したボーカル・坂井泉水さんの在りし日の歌声と映像が、フルバンドによる生演奏とシンクロし、“今”によみがえるスペシャルライブとなる。開催会場は東阪いずれも、ZARDにとって最初で最後となった2004年の全国ツアー『What a beautiful moment Tour』で坂井さんが訪れた思い出の場所。今回のライブタイトルどおり、美しい思い出が“永遠”になる公演となる。
また、4月には、歴代のミュージックビデオとこれまでに開催された追悼ライブからセレクトした映像集を放送・配信する。さらに5月は、ゆかりのアーティストや、ZARDを心から愛する著名人の言葉で紡ぐ特別番組も放送・配信する。
■放送・配信予定
ZARD 35周年記念ライブ『What a beautiful memory 〜forever moment〜』
3月20日（金・祝）午後9時〜
WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
『ZARD LIVE & MUSIC VIDEO HISTORY』
4月放送・配信予定
『ZARD 35th Anniversary Special Program 〜What a Beautiful Song〜』
5月放送・配信予定
※各番組、放送・配信終了後〜1カ月間アーカイブ配信あり
