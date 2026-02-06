福山雅治、大阪のライブは“緊張”「MCで笑っていただけるか…」 芸人に対する配慮も
シンガー・ソングライターの福山雅治（57）が6日、大阪市内で開かれた映画『FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM@NAGASAKI 月光 ずっとこの光につながっていたんだ』の初日舞台あいさつに登壇した。大阪の印象を語った。
【写真】ファンに囲まれて…くしゃっと笑顔が素敵な福山雅治
2024年10月13日に長崎スタジアムシティのこけら落としとしてジャパネットグループが開催した福山雅治のフリーライブ『Great Freedom』のライブフィルム。福山はライブの総合演出、映像、音の全てを監修し、映画では監督を務めた。
舞台あいさつの模様は、大阪の会場だけでなく全国150ヶ所でライブビューイングも行われた。福山の登場を歓声が出迎えた。映画の公開初日となるこの日は福山の57歳の誕生日。会場からは「誕生日おめでとう！」という祝福の声が響いた。
福山も「57歳になりました」と笑顔で報告。また明日から大阪城ホールでも2日間にわたるライブを控えており、映画のタイトルにちなみ「これは、このずっとこの大阪につながっていたんだ。そうとしか考えられない。そう感じるきょう1日でございます」と話し、大阪のファンを感激させた。
これまでも何度もライブやイベントで訪れている大阪だが、「最初に大阪でライブやった時はものすごい緊張しましたね」と吐露。「音楽的に緊張したというより、MCで笑っていただけるかということで緊張しました」と明かし、笑いを誘った。
「いまでもそういう緊張は若干残っている」としつつ「そこはプロではないので、そこで緊張を持ちすぎるのも芸人さんに対して失礼だなと思うので、あくまで自然体でございます」と話した。
