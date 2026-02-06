俳優の芳根京子（28）が5日、Instagramを更新。デコルテあらわな黒ワンピース姿を披露し、「誰にも負けないウエスト！」「痩せたね」など、反響が寄せられている。

【映像】芳根京子の水着姿でナイトプールを楽しむ姿

これまで、CM撮影時のオフショットや、ハワイの海ではしゃぐ姿など、仕事やプライベートについて、Instagramで発信してきた芳根。

2025年7月7日には、舞台で共演した俳優・柚希礼音（46）のInstagramに登場し、水着姿でナイトプールを楽しむ様子を披露していた。

芳根京子、デコルテあらわな黒ワンピース姿を披露

2026年2月5日は、自身のInstagramを更新し、デコルテがあらわな黒のキャミソールワンピース姿を披露している。

「『第50回エランドール賞』頂きました。本当にありがとうございます。これまでの出会いに感謝しながら、これからも1つ1つのお仕事に精一杯向き合い、精進していきます。改めて、いつも応援してくださる皆様、支えてくださる関係者の皆様、本当にありがとうございます！ 昨年お世話になった方にたくさんお会いできて、そしてたくさんおめでとうと言っていただけて夢のような、ご褒美のような時間でした」

この投稿に、俳優の吉岡里帆（33）が「おめでとうー」と祝福。ファンからも、「大人っぽくてとっても綺麗です」「お体に気をつけて頑張ってくださいね」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）