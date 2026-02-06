〈「MBTIとタロット、火鍋で落とせ」ターゲットは“自撮り多め”台湾女子…ロマンス詐欺拠点から流出した“犯罪級”モテ教本の衝撃内容〉から続く

ミャンマーの廃墟と化した特殊詐欺拠点「順達(シュンダァ)園区」。台湾・新北市市議の林秉宥(リンビンヨウ)がそこで発見したのは、特殊詐欺師たちが生々しく書き残した肉筆のノートだった。

ノートの執筆者たちは中国人で、チームのターゲットは30代以上の台湾人女性。だが、そこに記された手口を読み解くと、日本での被害事例と似ている点は多い。



出会いからわずか10日間で“骨までしゃぶられる”――。ノートに記された、恐るべき「洗脳マニュアル」の内容とは？（全4回の4回目／最初から読む）

捏造エピソードでエモ共感

以下、出会いから10日で、ロマンスを求める台湾人女性にカネを振り込ませるプロセスを追っていく（日付は原文ママ）。

〈【1〜3日目】

顧客の本名を把握。仕事や月収をそれとなく探り、おおよその経済状況や貯蓄の有無を判断。この段階で初期選別をおこなう。よい第一印象を残すことに全力を傾ける。



【3〜5日目】

自分と顧客が共感できる話題を語る。センスがある、趣味がいいと褒めまくり、彼女の趣味＝自分の趣味というスタンスで、さらに情報を引き出す。これは彼女に将来の夢（＝交際や結婚）を見せるための下地作りにもなる。子どものころの思い出を語り合い、共感を引き出すのもいい。必要があれば、当方のエピソードは捏造して構わない。



【5〜6日目】

仕事の悩みや困難を聞き、共感してストレスを和らげつつ合理的なアドバイスをする。相手に「成熟していて、落ち着きがあり、尊敬できる人」だと感じさせる。自分の（捏造した）仕事の話を混ぜ、投資商品への興味をさりげなく植え付ける。 夜の落ち着いた時間に過去の恋愛の傷を語り合って共感し、自分の（捏造した）恋愛エピソードを共有して感激させる。〉

マニュアルは、当方の理想の女性が「共に成長し、学び合い、励まし合える存在」であることを示し、こちらのペースに引き込む。相手に媚びるのは厳禁で、ときに軽く説教してもよい。相手に決して主導権を握らせない……とある。

ノートには乙女ゲーばりの甘いセリフや、自己啓発・スピリチュアル本に出てきそうな意識の高いセリフが、何度もコピペのように書かれている個所がいくつも見つかる。徹底的に表現を覚え込み、いつでもスルッと殺し文句が出るように訓練していたらしい。

7日目からの“刈り取りプロセス”

相手のプライドを満足させつつ感情を操り、（詐欺への）投資を自己決定させるのだ。林秉宥によると、詐欺園区からは心理学の本も見つかったといい、ターゲットを徹底的に恋愛脳に洗脳するプロセスが共有されていたようである。十分に調教が完了すれば、あとは「刈り取り」だ。

〈【7〜8日目】

こちらに対する印象をそれとなく聞き、当方の好意を表明する。顧客に夢を見させる。家やクルマ、海外旅行、子どものより良い教育、興味関心を学ぶ環境づくりなど、人生設計の夢を語る。



【9〜10日目】

顧客を刈り取る。方法は3種。

（1）側面突破…これまでの会話の積み重ねのなかから、間接的にプラットフォームへ招待する。エモい感情や将来の夢の話から、自然で無理のない流れを目指す。

（2）正面突破…正面から専門知識や市場分析を出す。「私たちは共に学び、成長し、どんな生活を送りたいのか」という話をする。

（3）強行突破…（1）や（2）が効かなければ、従来の情報をもとに口論を仕掛けるなど最後の手段を尽くす。

それでも無理なら切り捨てる。その顧客はターゲットではない。〉

マニュアルはさらにこう書く。

〈・崇拝させる： 自分が相手より博学で、財力も智力も高いことを見せつけ、尊敬と崇拝の念を抱かせろ。

・師匠と弟子の関係： 恋愛感情が十分高まったら、「稼ぎ方を教える」という師弟関係に持ち込め。これが刈り取りの成功率を90%以上に引き上げる。

・骨までしゃぶれ： 最初はあえて少額の利益を出させ、しっかり出金することで「ここは正規のプラットフォームだ」と信じ込ませろ。その後、ローンを組ませるなどして全ての資産を奪い尽くせ。〉

もっとも、世の中は恐ろしい。台湾や中国には、この園区詐欺師に騙されたフリをして最初の出金だけを手に入れて（もしくは、園区労働者のスカウトにわざと引っかかって渡航前の当面の生活費を振り込ませて）からドロンする黒サギも存在する。

ノートには「詐欺師に注意！」「妙にノリがいい」「自分の個人情報を明かさない」などと、詐欺師自身による黒サギ警戒マニュアルも記されていたりしてカオスだ。中国国内の河南省・貴州省・海南省などの人は「詐欺師が多いから」（注：真偽不明）スカウト時に誘うなという文面もあり、詐欺集団から嫌がられる地域とはなんなんだと思えてくる。

ノートには雇用側の注意事項も…

ちなみに順達園区で発見されたノートや書類には、労働者（＝詐欺師）に言い渡された雇用側の注意事項も存在する。中国語の他に英語のものもあり、おそらく英文盤(インウェンパン)（英語圏対象の特殊詐欺）に従事するアフリカや南アジア出身の詐欺師に向けて書かれているのだろう。そのルールは恐ろしい。

〈無断欠勤： 罰金50ドル。

スマホ管理： 業務時間外の仕事用スマホの持ち出しは罰金100ドル。

生活規律：不潔な場合は罰金100ドル。

勤務態度：足を組む、貧乏ゆすりは罰金50ドル。居眠り厳禁、眠い場合は立って働け。〉

もっとも、これらの懲罰は序の口だ。より重い罰、すなわち、それまで支払った給料を全額没収したうえで解雇される（＝ミャンマーの極悪軍閥の支配地に無一文で放り出される）のは以下のような行為である。

〈・会社（＝詐欺集団）についてネガティブな情報を広める行為

・顧客（＝詐欺ターゲット）とのチャット履歴の削除、私的な連絡先の追加、顧客からの借金、資産の横領。

・園区内での写真・動画撮影。

・無断欠勤を3回繰り返す。



※なお、契約期間内の自主退職、または能力不足による解雇の場合、渡航費・食費・寮費はすべて自己負担とする（注：中国のこの手の職場は食事や住居を会社側が提供することが多い）。〉

いっぽう、園区の労働者たちのノートを読むと、（目的の半分は詐欺ターゲット向けとは言え）自分を向上させるための意識の高い言葉が何度も書きつけられており、運営者側から労働者に対する事実上の「洗脳」がおこなわれていたことも読み取れる。詐欺という言葉をビジネスと言い換え、自己の成長と将来の成功を信じさせて働かせていたようだ。

ところで、中国では民間の行動と政府の行動が連携しやすく、一部の詐欺園区の運営者は、人民解放軍や公安との関係も囁かれている。今後、たとえば有事の際に園区の詐欺ノウハウが認知戦（対象国の世論操作）や、特定の要人をターゲットにした情報摂取に利用されることも、個人的には懸念したいところだ。事実、欧州ではビジネスSNSのLinkedInを使って、中国系の架空美女アカウントが政治家などに接近している事例が報告されている。

私たちの資産を防衛するうえでも、社会を守るうえでも、今回発見された園区ノートはなかなか重要な文献だと言えそうなのである。

（安田 峰俊）