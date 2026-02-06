「グルテンフリーのお菓子屋 粉粉」は、名古屋市名東区にあるグルテンフリーの洋菓子店です。小麦粉は一切使わず、米粉で作った焼き菓子を販売しています。



店内には、購入したお菓子をその場で楽しめるイートインコーナーも用意されています。



人気商品は【豆乳カヌレ】。一晩熟成させた生地を、1時間以上かけてじっくり焼き上げることで、外はカリッと、中はもっちりとした食感に仕上げています。





購入日の翌日には、しっとりと落ち着いた食感に変わるのも特徴で、2日間にわたって異なる味わいを楽しめます。バターなどの乳製品を使用していないため、罪悪感なく食べられるのもうれしいポイントです。【季節のフルーツタルト】も人気です。季節や仕入れ状況によって種類が変わるため、訪れるたびに新しい味に出会えます。事前予約が必要ですが、誕生日ケーキとして利用する人も多く、チーズタルト・ショコラタルト・フルーツタルトの3種類から選べます。ほかにも【スノーボール】や、冬季限定の【くるくるチョコ】など、焼き菓子のラインアップは豊富。【スコーン】は、販売商品の中で唯一冷凍保存が可能なため、ストック用に購入する人もいます。グルテンフリーに加え、マタニティフードの認定店でもあり、厚生労働省や管理栄養士が示す基準をもとに認定されています。妊活中や妊娠中など、マタニティ期の方も安心してお菓子を選べます。ちょっとした手土産やお年賀として詰め合わせを利用する人も多く、内容に迷う場合は、予算に応じたおまかせBOXにすることも可能です。〈メニュー〉【カヌレラスク】（300円）【スコーン】（350円～）【豆乳カヌレ】（360円）【フロランタン】【塩ビスケット】【キャラメルクッキー】【お抹茶サブレ】（各380円）【スノーボール】（410円）【くるくるチョコ ※冬季限定】（420円）【ディアマン 5個BOX】（450円）【季節のフルーツタルト】（600円）など〈ドリンクメニュー〉【コーヒー】【アールグレイ】【デカフェアッサム】（各450円）【レモネード】【いちごソーダ】【クラフトコーラ】（各600円）など※2025年11月24日時点の情報です。