一社駅近くの住宅街にある「SUNNY DAY」は、ワンプレートフードが話題のお店です。朝食文化が根付くオセアニアスタイルの料理を楽しめます。



一番人気は【エッグベネディクト】。前菜2種類に加え、5時間かけてじっくり煮込んだ豚肉、自家製スモークサーモン、燻製ベーコンの3種類から、パンにのせる具材を選べます。





数量限定の【1日寝かしたフレンチトースト】も好評です。卵液に浸してから1日寝かせることで、しっとりふわふわの食感に仕上がっています。「コーヒー屋さんでおいしい食事が楽しめる」をコンセプトに、【クロワッサンベネディクト】や【オープンサンド】、【季節のワンプレート】など、食事メニューは一日中提供されています。開店からイートイン開始までの約1時間はテイクアウトのみの営業。その時間帯には、焼き立ての【マフィン】や【スコーン】、【クロワッサン】が並ぶこともあります。【マフィン】は常時4種類を用意。【バナナエスプレッソ】以外の3種類は日替わりのため、訪れるたびに新しい味に出会えるのも魅力です。追加トッピングには【キャロットラペ】などがあり、ワンプレートに添えるのはもちろん、スコーンやマフィンに1品追加することもできます。気分に合わせて、自分好みの組み合わせを楽しめます。クリスマスやお花見などの季節イベントに合わせて、【テイクアウトBOX】などの特別商品が登場することもあります。〈メニュー〉【本日のスコーン】（380円）【本日のマフィン】【蜂蜜とチーズの焼き立てクロワッサン】（各450円）【オープンサンド】（1400円）【エッグベネディクト】【クロワッサンベネディクト】（各1430円）など〈セットドリンク〉【コーヒー】【アールグレイティー】【ジンジャーエール】（各＋300円）【ラテ】【カプチーノ】（各＋350円） など〈追加トッピングメニュー〉【キャロットラペ】（＋180円）【スモークサーモン】【スモーキーベーコン】（各320円）など※2025年11月24日時点の情報です