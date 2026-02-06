選べる具材のエッグベネディクトが人気…昼も夜も通いたくなる一社の隠れ家カフェ しっとり寝かせたフレンチトースト
一社駅近くの住宅街にある「SUNNY DAY」は、ワンプレートフードが話題のお店です。朝食文化が根付くオセアニアスタイルの料理を楽しめます。
一番人気は【エッグベネディクト】。前菜2種類に加え、5時間かけてじっくり煮込んだ豚肉、自家製スモークサーモン、燻製ベーコンの3種類から、パンにのせる具材を選べます。
「コーヒー屋さんでおいしい食事が楽しめる」をコンセプトに、【クロワッサンベネディクト】や【オープンサンド】、【季節のワンプレート】など、食事メニューは一日中提供されています。
開店からイートイン開始までの約1時間はテイクアウトのみの営業。その時間帯には、焼き立ての【マフィン】や【スコーン】、【クロワッサン】が並ぶこともあります。
【マフィン】は常時4種類を用意。【バナナエスプレッソ】以外の3種類は日替わりのため、訪れるたびに新しい味に出会えるのも魅力です。
追加トッピングには【キャロットラペ】などがあり、ワンプレートに添えるのはもちろん、スコーンやマフィンに1品追加することもできます。気分に合わせて、自分好みの組み合わせを楽しめます。
クリスマスやお花見などの季節イベントに合わせて、【テイクアウトBOX】などの特別商品が登場することもあります。
〈メニュー〉
【本日のスコーン】（380円）
【本日のマフィン】
【蜂蜜とチーズの焼き立てクロワッサン】（各450円）
【オープンサンド】（1400円）
【エッグベネディクト】
【クロワッサンベネディクト】（各1430円）など
〈セットドリンク〉
【コーヒー】【アールグレイティー】
【ジンジャーエール】（各＋300円）
【ラテ】【カプチーノ】（各＋350円） など
〈追加トッピングメニュー〉
【キャロットラペ】（＋180円）
【スモークサーモン】【スモーキーベーコン】（各320円）など
※2025年11月24日時点の情報です