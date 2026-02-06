シリーズ史上最大ヒットの『プレデター：バッドランド』がディズニープラスに登場

世界的人気を誇る伝説的シリーズの新章『プレデター：バッドランド』が、Disney+（ディズニープラス）で見放題独占配信されることが決定した。シリーズ初となるプレデター自身を主人公に据えた本作は、謎の半身アンドロイドとの共闘を描き、全世界でシリーズ史上最高の興行収入を記録した話題作だ。

早見沙織が『プレデター：バッドランド』で感じたプレッシャーとは!?【インタビュー】 11月7日（金）公開の映画『プレデター：バッドランド』で、エ … 早見沙織が『プレデター：バッドランド』で感じたプレッシャーとは!?【インタビュー】

プレデター×半身アンドロイドの極限サバイバル

生存不可能と謳われる最悪の地＜バッドランド＞。未熟ゆえに一族を追われた若きプレデター〈デク〉は、己の存在を証明するため、より凶悪な獲物を求め、激しい戦いを繰り広げる。彼の旅路には、思いがけない“協力者”となる謎の半身のアンドロイド〈ティア〉が現れる。自分たち以外は敵だらけの状況で二人が挑む極限のサバイバル。これまでのシリーズの常識を覆し、いよいよプレデター自身が主人公となった物語だ。果たして若きプレデターは、その宿命にどう立ち向かうのか？ そして、謎のアンドロイドとの旅路の行方は――。

シリーズ史上最大のヒットを記録

1987年の記念すべき第1作目から、高度な科学技術を駆使した宇宙最凶の戦士プレデターと人類の死闘を描き、その唯一無二の世界観でファンを魅了し続けてきた。日本では2025年11月7日（金）、世界と同時に公開を迎えると、『プレデター』シリーズ過去最高の大ヒットスタートを記録。全米及びグローバルでは『エイリアン VS プレデター』シリーズを含む全フランチャイズ過去最高のオープニング記録を樹立し、全世界興行収入は1億8400万ドルを突破。シリーズ最大のヒット作となった。

観客からも絶賛の声が相次ぐ「最高傑作」

全米批評家サイト Rotten Tomatoes では、批評家 86％（Critics）、観客 95％（Popcorn Meter）の高評価と観客からも熱い支持を獲得。日本国内の SNS では「文句なしのプレデター映画最高傑作！」「すげぇ面白かった。今までのシリーズからは想像もつかないような熱い物語。」「めちゃくちゃ面白かった。人間味のあるプレデターで感情移入できてしまう。デクとティアのバディがとても魅力的でよい。」「友情・努力・勝利の三拍子が揃っていてあまりにも少年ジャンプすぎる。最高」など絶賛の声が相次いだ。

『プレデター：バッドランド』配信情報

『プレデター：バッドランド』は2026年2月12日（木）よりディズニープラスで独占配信スタート。なお、ディズニープラスでは過去シリーズも配信している。（海外ドラマNAVI）

