全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京駅改札内地下1階、グランスタ東京のバー『Japanese Malt Whisky SAKURA』です。

国産ウイスキーが60種類以上！

厚岸、三郎丸、イチローズモルト……。今や大充実の国産ウイスキーが60種類以上。立ち飲みでサクッとレアなモルトも飲めて、相性抜群のつまみもアリ。毎回寄りたいくらい。

『Japanese Malt Whisky SAKURA』

グランスタ東京『Japanese Malt Whisky SAKURA』

［店名］『Japanese Malt Whisky SAKURA』

［住所］グランスタ東京・改札内地下1階

［電話］03-6268-0856

［営業時間］10時〜22時半※日・祝は〜21時半（翌日が休日の場合は〜22時半）

［休日］施設に準ずる

※画像ギャラリーでは、グランスタ改札内サク飲みにおすすめ3店の画像がご覧いただけます。

撮影／小島昇、取材／菜々山いく子

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

2026年1月号

【画像】グランスタ改札内サク飲みにおすすめ3店（4枚）