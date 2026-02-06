60種以上の「国産ウイスキー」がお出迎え 東京駅改札内、サク飲みにぴったり
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京駅改札内地下1階、グランスタ東京のバー『Japanese Malt Whisky SAKURA』です。
国産ウイスキーが60種類以上！
厚岸、三郎丸、イチローズモルト……。今や大充実の国産ウイスキーが60種類以上。立ち飲みでサクッとレアなモルトも飲めて、相性抜群のつまみもアリ。毎回寄りたいくらい。
『Japanese Malt Whisky SAKURA』
グランスタ東京『Japanese Malt Whisky SAKURA』
［店名］『Japanese Malt Whisky SAKURA』
［住所］グランスタ東京・改札内地下1階
［電話］03-6268-0856
［営業時間］10時〜22時半※日・祝は〜21時半（翌日が休日の場合は〜22時半）
［休日］施設に準ずる
※画像ギャラリーでは、グランスタ改札内サク飲みにおすすめ3店の画像がご覧いただけます。
撮影／小島昇、取材／菜々山いく子
※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。
※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。
2026年1月号