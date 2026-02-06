山形市の道の駅では県内のお菓子を集めたイベントが始まり賑わいを見せています。

【写真を見る】ラーメンにそっくりなケーキ？伝統の人気菓子などなど… 道の駅に県内のお菓子が大集合！心弾むお菓子がズラリ（山形市）

可愛らしい猫の和菓子にラーメンにそっくりなケーキ。山形市の道の駅やまがた蔵王には見るだけで心が弾むお菓子が集まっています。

県菓子工業組合 長谷川浩一郎 常務理事「ここでしか見たことのないお菓子が多分発見できると思う。お菓子だけじゃなくて店員さんや社長さんとの会話も楽しんでいただいて、山形県内のお菓子を楽しんでいただきたい」

■みんな食べたよねー

山形県菓子まつりはおよそ３０年前から行われているもので、今回は県内の１０店舗が集まりました。

佐藤友美アナウンサー「見てください。チョコやピーナッツ、そして定番の商品など甘いからしょっぱい、いろんな商品が並んでいます」

こちらは海鮮のお菓子です。

佐藤友美アナウンサー「こちら何種類入っているんですか」

「４種類入っていて、えび豆やかつお豆が入っています」

種類が豊富なお菓子は、何が出てくるかも楽しみの１つです。

■伝統の菓子のニューバージョン！

そしてこちらは国産生クリームとくるみ餡をパイ生地で包み込んだ商品です。

佐藤友美アナウンサー「生クリームが濃厚なんですけれど、くどくない。凄く、くるみ餡とあって上品な甘さとなっています」

■全国菓子大博覧会で最高賞を受賞

季節ごとの素材を取り入れたお菓子もあります。

そしてこちらはつや姫の米粉を使った春限定のいちご大福。２０１７年の全国菓子大博覧会で最高賞を受賞した商品です。

佐藤友美アナウンサー「ふわっふわですね。いちごのほのかな酸味が抹茶と練乳の甘さとあっておいしいです」

会場では、若き職人の技能コンテストも開かれていて、技術を目でも楽しむことができます。

山形県菓子まつりは、２月８日まで開かれています。