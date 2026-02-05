『Vienna Blood／ヴィエナ・ブラッド』全4シーズンの吹き替え版、日本初放送・配信！

1900年代のウィーンを舞台に若き神経科医とベテラン警部が謎多き殺人事件を解き明かす。人気ミステリードラマ『Vienna Blood／ヴィエナ・ブラッド 〜ウィーン世紀末事件簿〜』、全4シーズンを吹替版で待望の日本初放送・配信！

大ヒットミステリー『Vienna Blood／ヴィエナ・ブラッド』

英国の作家・臨床心理学者のフランク・タリスの小説をドラマ化し、英国BBCで4シーズン続いた大ヒットミステリー。

これまで第1シーズン（字幕版）だけが日本で放送・配信されており、今回、日本初放送・配信の第2〜4シーズンを含め、全シーズンの日本語吹替版をWOWOWで放送・配信。第1シーズンの日本語吹替版も初公開となる。

あらすじ

1900年代、文化が爛熟し不穏な空気が漂い始めたウィーン。若き英国人研修医マックス・リーバーマンは犯罪心理の研究のため警察の捜査を見学するが、そこで出会った堅物のオスカル警部を手伝うことに。精神分析学の創始者フロイトに傾倒するマックスの思考は型破りで、オスカル警部とよく意見が対立するが、高い知性と鋭い観察眼とひらめきで難事件を解き明かしていく。

現地でロケをしたウィーンのきらびやかな風景や時代を再現した衣装や小道具は見もの。マックス役は『イミテーション・ゲーム／エニグマと天才数学者の秘密』や新作『アン・リー／はじまりの物語』などの映画で活躍する英国の俳優マシュー・ビアード。全話の脚本を人気ドラマ『SHERLOCK／シャーロック』、『リンリー警部の事件簿』の脚本家スティーヴ・トンプソンが担当。

ラインナップ

『ヴィエナ・ブラッド 〜ウィーン世紀末事件簿〜』一挙放送スケジュール

シリーズ放送日時概要・ストーリーシーズン1(全6話)2/21(土) 11:00〜【第1話無料】凶器も弾丸も見つからない不可解な殺人に若き研修医マックスが挑む。シーズン2(全6話)2/21(土) 16:00〜【日本初放送】バスタブで見つかった溺死体はマックスの患者だった。シーズン3(全6話)2/22(日) 11:00〜【日本初放送】仕立て職人の殺害事件。マックスに届いた謎の手紙が解決の鍵に。シーズン4(全4話)2/23(月祝) 11:00〜【日本初放送】帝国の機密漏出に重要人物が関与？マックスに命の危険が迫る。

原作：フランク・タリス／脚本：スティーヴ・トンプソン（『SHERLOCK／シャーロック』）

『Vienna Blood／ヴィエナ・ブラッド 〜ウィーン世紀末事件簿〜』全4シーズンは2月21日（土）〜23日（月・祝）にWOWOWにて放送。WOWOWアーカイブにて配信。（海外ドラマNAVI）

