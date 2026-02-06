遅い時間になるほど雪の降り方強まりそう、9日は午前を中心に雪強まるところも【これからの天気(2月6日16時30分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
7日(土)は、遅い時間になるほど雪の降り方が強まりそうです。
◆警報・注意報
現在、沿岸部を中心に強風注意報や波浪注意報、積雪の多い地域にナダレ注意報が出ています。
◆2月7日(土)の天気
・上越地方
朝からシンシンと雪が降りますが、午後は一層降雪が強まりそうです。
夜は、沿岸部と平野部を中心に大雪になり積雪が急増するでしょう。
・中越地方
各地で雪が降り、震える寒さが戻るでしょう。
刈羽村・柏崎市・十日町市周辺では、夜は短時間でドッと積雪が増えそうです。
備えは必ず日中のうちに済ませてください。
・長岡市と三条市周辺
断続的に雪が降り、遅い時間になるほど降雪が強まるでしょう。
各地で積雪がさらに増えそうです。
落雪などに十分な注意・警戒をしてください。
・下越：新潟市周辺と佐渡
雪が降ったりやんだりするでしょう。
新潟市内でも、朝晩を中心に積もる雪が降りそうです。
また、佐渡は風が強く吹雪くところがあるでしょう。
・下越：村上市から聖籠町
山沿いは朝から雪が降り、午後は平地にも雪雲が流れこむでしょう。
気温が低いため、路面の凍結などに注意が必要です。
◆風と波
下越と佐渡で風が強まるでしょう。
波は午前ほど高く最大4mの予想です。
◆週間予報
8日(日)も各地で雪が降り続き、平地も含めて【警報級の大雪】になるところがあるでしょう。
とくに、上越と中越は危険な大雪となるおそれがあります。
9日(月)も、午前を中心に雪が強まるところがありそうです
◆7日(土)の北信越の天気
北陸三県は断続的に雪が強まり、平地でも大雪になるところがあるでしょう。
長野県は、北部を中心とした山沿いでまとまった積雪になるところがありそうです。
8日(日)は、災害級の大雪の可能性があります。
外出は控え、安全な場所でお過ごしください。
