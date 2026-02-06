YouTuberの加藤ひなたさんは2月5日、自身のYouTubeを更新。「豊胸疑惑について終止符を打ちます」と宣言し、動画を公開しました。（サムネイル画像出典：加藤ひなたさん公式YouTubeより）

写真拡大

YouTuberの加藤ひなたさんは2月5日、自身のYouTubeを更新。X（旧Twitter）にて「豊胸疑惑について終止符を打ちます」と宣言し、公開した動画が反響を呼んでいます。

【動画】豊胸疑惑について全てを語る加藤ひなた

「裸を人に見せることは本来は辛いことなのに」

加藤さんは、自身のバストアップが努力の結果であるにもかかわらず、うそをついていると決めつけられることに憤りを感じ、潔白を証明するために専門医のクリニックを受診しました。傷痕のチェックとエコー検査の結果、医師は医学的に豊胸の所見がないと断言。むしろトレーニングによって大胸筋が通常より発達しており、それがバストの形によい影響を与えていると指摘しています。

また加藤さんは、SNSで「脂肪の位置は変えられる」と発言し炎上した件についても釈明。これは物理的に脂肪を移動させるという意味ではなく、肋骨などの骨格矯正や姿勢改善を行うことで、本来あるべき位置に肉付きを整え、バストを美しく見せる独自のメソッドを指していたと説明しました。

コメント欄では「大きくなる人は大きくなります。頑張って大きくするために努力積み重ねてきたのに失礼な人が多すぎる」「名誉毀損でいいと思う」「裸を人に見せることは本来は辛いことなのに、視聴者を安心させるためにこのような動画を作ってくれたんだなと思いました...！」「嘘だって言ってたやつのツイート見たけど、水着姿見てあの胸の形は豊胸しかありえない！とかいう意味のわからん理由だったから笑ったよね　全人類の非豊胸者の胸見たのかよって突っ込んじゃったわ」と、擁護の声が多数寄せられました。

「次は顔が変わった！って言われてて撃沈」

自身のX（旧Twitter）で、6日には「豊胸疑惑が晴れたら次は顔が変わった！って言われてて撃沈」とポストした加藤さん。ファンからは「失礼極まりない事を言う方は、よっぽど穢れてるかと思いますわ…もはやそのようなコメントされる方のお顔も見てみたいものです」「ひなちゃんが整形なわけない！」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)