健康総合企業のタニタは、計量の利便性を高める新機能を搭載した洗えるデジタルクッキングスケール「KW−322」「KW−323」の2機種を2月5日に発売する。「KW−322」は大容量の食品を取り分けるのに便利な「ファミリーパックモード（減算機能）」を、「KW−323」は決まった量をメモなしで手軽にはかれる「メモいらずモード（メモリー機能）」を搭載した。また、防じん・防水機能を備えており、汚れてもまる洗いして清潔に使える。

「KW−322」の「ファミリーパックモード（減算機能）」は、計量物を載せてはかった後にその一部を取り出すと、表示画面の上段には取り分けた量を、下段には取り分けた後の計量物の量を一度に表示する。近年、会員制量販店や業務用スーパーなどでの「シェア買い」や、家族で取り分けて食べる「大容量サイズ」の購入など、物価高を背景とした消費行動が広がっている。こうした大容量サイズの食品を大人数で取り分けたり、取り分けた後の残量を把握したりするのに役立つ。「KW−323」の「メモいらずモード（メモリー機能）」では、保存した計量値を確認しながらはかれる。計量値は6件まで保存可能でユーザーがレシピを確認したり、計量した値をメモしたりする手間と時間を省き、料理の効率化をサポートする。

［小売価格］オープン価格

［発売日］2月5日（木）

タニタ＝https://www.tanita.co.jp