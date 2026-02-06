ヤマダデンキは、大塚家具事業部においてドイツを代表する高級家具ブランド「ROLF BENZ（ロルフベンツ）」から、屋内の上質な快適性をそのままに、インドアとアウトドアで共通デザインを採用した新作モジュラーソファ「TAYA（タヤ）」を、2月5日に「ROLF BENZ TOKYO（ロルフベンツ東京）」で販売を開始した。

デンマークを拠点に活躍するデザインオフィス「Norsmind（ノルスマインド）」が手掛けた「TAYA」は、水平ラインを基調とした軽やかなフレームデザインと、ソフトなクッションのコントラストが特徴となっている。





用途に応じて屋内用・屋外用それぞれの張地コレクションから選択でき、ロルフベンツならではの快適な座り心地をアウトドアシーンにも広げた、新しいソファスタイルを実現した。モジュール構成によって、住まいや過ごし方に合わせた自由なレイアウトが可能になっている。

ロルフベンツ東京にて、インドアとアウトドアをつなぐ新しいラウンジソファ「TAYA」を、ぜひ体感してほしい考え。



「ROLF BENZ TOKYO」

［店舗概要］

店舗名：ROLF BENZ TOKYO（ロルフベンツ東京）

所在地：東京都渋谷区神宮前3−30−12 JMFビル神宮前01 1F

電話番号：03−5843−0900

定休日：水曜日（祝日を除く）

営業時間：11:00〜19:00

アクセス：

東京メトロ銀座線「外苑前駅」徒歩約10分

東京メトロ副都心線・千代田線「明治神宮前駅」徒歩約10分

東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線「表参道駅」徒歩約15分

［発売日］2月5日（木）

ヤマダホールディングス＝https://www.yamada-denki.jp

大塚家具＝https://www.idc-otsuka.jp