

「KATHARINE E HAMNETTオリジナルスーツ」

ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事株は、2月7日から、サステナブル・ファッションの先駆者である英国のデザイナー「KATHARINE HAMNETT」（キャサリン・ハムネット）が、エシカルブランドとして発表した「KATHARINE E HAMNETT（キャサリンEハムネット）」から環境と社会に配慮したスーツを全国のはるやま店舗で発売する。

同商品は、ブランドコンセプトに基づき、耐久性に優れたコーデュラナイロンとウールを組み合わせており、環境負荷の軽減と長期使用を両立させた、30代ビジネスパーソンのためのリアルクローズとして企画した。裏地にリサイクル素材を採用し、あらゆる部分でサステナビリティを追求した商品となっている。独自のローズピンズやユニオンジャックモチーフの替えボタンなど、ブランドの美意識が細部に宿る特別仕様となっている。サステナブルでありながら、あらゆるビジネスシーンで活躍するエシカルなビジネスウェアとして、環境意識の高い現代の消費者のニーズに応える。



特長は、ウール混、コーデュラナイロンの丈夫な素材を採用した。ブランドオリジナル仕様（裏地、ローズピンズ、替えボタンなど）で特別感を演出している。ローズピンズとユニオンジャックのカスタマイズ替えボタン付きで個性を表現した。

［小売価格］5万3000円（税別）

［発売日］2月7日（土）

はるやま商事＝https://haruyama.jp